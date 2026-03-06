El Real Madrid quiere a Sandro Tonali: ojeadores blancos ya han viajado a Inglaterra

El Real Madrid continúa rastreando el mercado internacional en busca de refuerzos para su centro del campo y uno de los nombres que ha aparecido en su radar es el de Sandro Tonali. El mediocentro italiano del Newcastle ha sido seguido recientemente por ojeadores del club blanco, que tiene competencia de grandes clubes de la Premier League

El Real Madrid mantiene activa su vigilancia sobre algunos de los centrocampistas más destacados del fútbol europeo y uno de los perfiles que ha despertado interés en los despachos de Valdebebas es el de Sandro Tonali. Según ha revelado el periodista italiano Nicolò Schira, emisarios del club blanco han viajado recientemente a Inglaterra para seguir de cerca el rendimiento del futbolista del Newcastle United.

El mediocentro italiano, de 25 años, se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del conjunto inglés desde su llegada en 2023 y su perfil encaja en el tipo de centrocampista competitivo y con personalidad que el Real Madrid suele monitorizar de cara al futuro.

Seguimiento desde Valdebebas

La presencia de ojeadores en partidos del Newcastle responde a esa política de análisis permanente que mantiene la entidad madrileña. Tonali reúne varios factores que llaman la atención: experiencia internacional, capacidad para dirigir el juego y una edad que todavía le sitúa en plena madurez competitiva.

El centrocampista italiano se ha adaptado con rapidez al ritmo de la Premier League, una competición exigente que suele servir como prueba definitiva para los jugadores que aspiran a dar un salto a clubes del máximo nivel europeo.

Una operación complicada

A pesar del interés, el fichaje de Tonali sería una operación compleja por varios motivos. El primero tiene que ver con su contrato actual con el Newcastle, que se extiende hasta junio de 2028. Esta situación otorga al club inglés una posición de fuerza en cualquier negociación.

Las informaciones que circulan en Inglaterra apuntan a que el precio del futbolista podría situarse en torno a los 120 millones de euros, una cifra que refleja tanto su importancia dentro del equipo como la política económica del club británico.

El Newcastle, respaldado por una sólida estructura financiera, no tiene necesidad inmediata de vender a una de sus piezas clave, lo que elevaría aún más el coste de una posible operación.

Competencia desde la Premier League

El Real Madrid, además, no estaría solo en el interés por el mediocentro italiano. Según la misma información, otros dos gigantes de la Premier League ya habrían mostrado un interés firme en el jugador.

Arsenal y Manchester United figuran entre los clubes que siguen muy de cerca la evolución de Tonali. Ambos equipos buscan reforzar su centro del campo y ven en el internacional italiano un perfil capaz de aportar equilibrio y liderazgo en la medular.

La competencia de estos clubes podría encarecer aún más una posible transferencia, ya que el Newcastle tendría margen para negociar desde una posición de máxima ventaja.

Un centrocampista consolidado en la élite

Tonali se formó en la cantera del Brescia, club con el que debutó como profesional y donde empezó a llamar la atención de los grandes equipos italianos. Su rendimiento le llevó posteriormente al Milan, donde dio el salto definitivo a la élite europea.

Durante su etapa en San Siro se consolidó como uno de los mediocentros más prometedores del fútbol italiano, lo que terminó provocando su traspaso al Newcastle en el verano de 2023.

Desde su llegada a Inglaterra ha acumulado más de cien partidos oficiales con el conjunto británico, con un balance de diez goles y nueve asistencias. Además, es un habitual en las convocatorias de la Selección absoluta de Italia, con la que suma ya 30 internacionalidades.

El perfil que busca el Real Madrid

El interés del Real Madrid por Tonali se enmarca dentro del seguimiento constante que el club realiza sobre el mercado de centrocampistas. La entidad blanca lleva tiempo analizando diferentes perfiles para reforzar su medular en los próximos años.

En ese proceso, el club busca futbolistas capaces de aportar liderazgo, calidad técnica y capacidad para controlar el ritmo del juego. Tonali encaja en ese molde gracias a su combinación de físico, visión táctica y capacidad para organizar el juego desde posiciones retrasadas.

Por ahora, el Real Madrid se limita a observar su evolución. Sin embargo, el nombre del mediocentro italiano ya ha entrado en el radar del club y podría volver a aparecer en el debate del mercado si su rendimiento continúa creciendo en la Premier League. Mientras tanto, el conjunto blanco afronta una dura semana de competición con varias ausencias y el Manchester City como rival en Champions League.