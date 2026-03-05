Las dudas de Álvaro Arbeloa para una semana decisiva en el Real Madrid

El Real Madrid completó en la Ciudad Real Madrid la última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse al Celta de Vigo en Balaídos. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega al encuentro con varias bajas importantes, una incógnita abierta en el lateral izquierdo tras la sanción de Álvaro Carreras y con la eliminatoria de Champions League ante el Manchester City en el horizonte

El Real Madrid terminó en Valdebebas la preparación del partido que disputará este viernes frente al Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga. El equipo de Álvaro Arbeloa afronta la visita a Balaídos en un momento exigente del calendario, después de la derrota sufrida el lunes ante el Getafe y con el enfrentamiento en la Champions League ante el Manchester City en el horizonte inmediato.

La sesión de trabajo se desarrolló en la Ciudad Real Madrid con una planificación habitual en vísperas de competición. Los futbolistas comenzaron el entrenamiento sobre el césped con ejercicios de activación física centrados en movilidad y reacción, seguidos de rondos para trabajar la circulación rápida del balón.

Posteriormente, el cuerpo técnico introdujo tareas tácticas y ejercicios de posesión orientados a ajustar los movimientos colectivos. La sesión continuó con un partido en espacios reducidos y finalizó con prácticas de remate y acciones a balón parado, buscando afinar los detalles ofensivos antes del compromiso liguero.

Varias ausencias condicionan la convocatoria

El encuentro en Balaídos llega marcado por un número significativo de bajas en la plantilla madridista. Diversos jugadores como Jude Bellingham, Dani Ceballos, Kylian Mbappé y Éder Militão siguen recuperándose de sus respectivos problemas físicos y no estarán disponibles para el partido ante el Celta.

Además, el lateral Álvaro Carreras tampoco podrá participar debido a una sanción, lo que obliga a Arbeloa a reorganizar la defensa para este compromiso. Durante la sesión previa, David Alaba y el propio Carreras trabajaron en el interior de las instalaciones, mientras que Eduardo Camavinga y Raúl Asencio solo pudieron completar parte del entrenamiento junto al resto del grupo.

Este escenario limita considerablemente las opciones del entrenador a la hora de confeccionar el once inicial, especialmente en la línea defensiva, donde las alternativas disponibles son más reducidas de lo habitual.

El lateral izquierdo, la gran incógnita

La ausencia de Carreras abre una duda importante en el carril izquierdo de la defensa. Arbeloa deberá decidir entre Ferland Mendy y Fran García para ocupar esa posición en el estadio de Balaídos.

El caso de Mendy resulta especialmente significativo por la situación que atraviesa el futbolista en los últimos meses. El lateral francés fue durante varias temporadas un elemento clave en el equipo, especialmente en las campañas más exitosas bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

Sin embargo, su continuidad se ha visto afectada por una cadena de problemas físicos que han reducido notablemente su participación. Desde el pasado curso, el jugador ha acumulado varias lesiones que le han impedido mantener una regularidad competitiva.

Un curso complicado para Mendy

La temporada actual refleja claramente esa situación. El defensa francés apenas ha tenido protagonismo y su presencia en el terreno de juego ha sido muy limitada. Hasta ahora solo ha participado en unos pocos encuentros oficiales, sumando poco más de cien minutos de competición.

Aunque ya ha regresado a las convocatorias después de superar su último contratiempo muscular, todavía no ha vuelto a tener minutos con Arbeloa en el banquillo. El técnico ha preferido utilizar otras soluciones en los partidos recientes, lo que mantiene abierta la incógnita sobre el papel que tendrá el jugador en lo que resta de temporada.

Este contexto también tiene implicaciones en el futuro del futbolista. Con un contrato que entra en su tramo final, el club deberá valorar si cuenta con él a largo plazo o si podría buscar una salida en el mercado.

Fran García, la otra alternativa

La otra opción disponible para ocupar el lateral izquierdo es Fran García. El defensa tampoco ha disfrutado de demasiada continuidad en LaLiga desde la llegada de Arbeloa, aunque sí ha tenido minutos en otras competiciones como la Copa del Rey.

En un encuentro reciente en el que Carreras no estuvo disponible, el técnico sorprendió utilizando a Camavinga como lateral improvisado. Sin embargo, las molestias físicas del centrocampista podrían impedir repetir esa fórmula en esta ocasión.

Por ello, todo apunta a que Arbeloa tendrá que decantarse entre Mendy o Fran García para cubrir esa posición en el once inicial.

Un partido exigente antes del City

El enfrentamiento contra el Celta se presenta como una prueba importante para el Real Madrid. El equipo necesita reaccionar tras el último tropiezo en Liga y mantenerse en la pelea por el campeonato, especialmente después de que el Barcelona haya marcado el liderato a cuatro puntos de distancia.

Al mismo tiempo, el calendario añade un factor adicional de dificultad. El duelo ante el Manchester City en la Champions League se encuentra muy próximo, lo que obliga al cuerpo técnico a gestionar con cuidado la carga física de los jugadores disponibles, para un encuentro clave en las aspiraciones blancas a obtener un título.

En este contexto, el partido de Balaídos adquiere un valor estratégico. Arbeloa deberá encontrar soluciones dentro de una plantilla condicionada por las bajas, mientras intenta mantener al equipo competitivo en un momento difícil de la temporada.