Tres regresos cruciales en el Celta de Vigo fortalecen el plan de Claudio Giráldez ante el Real Madrid

El Celta de Vigo afronta la jornada 27 de LaLiga con el reto de volver a derrotar a un Real Madrid que llega a la cita herido. Con el liderato a 4 puntos y sumido en una crisis de sensaciones y resultados, a los madrileños les toca pisar el feudo gallego ante un Celta en alza y con los puestos de Europa League a tiro. Para la cita y para agrandar la crisis blanca, el Celta de Vigo, con tres regresos claves, fortalece el plan de Claudio Giráldez de cara al choque liguero.

Borja Iglesias, Marcos Alonso y Starfelt regresan a la convocatoria del Celta

El regreso de Marcos Alonso, Carl Starfelt y Borja Iglesias es la principal novedad en la lista de convocados facilitada por Claudio Giráldez para el partido de este viernes contra el Real Madrid, en la que no están Yoel Lago, Franco Cervi y Mihailo Ristic por decisión técnica. El entrenador del Celta, que mantiene la baja por lesión del atacante Pablo Durán, vuelve a contar con tres de sus pilares después de no poder hacerlo en Montilivi, donde Borja Iglesias cumplió ciclo de tarjetas amarillas y los defensas tuvieron descanso por precaución. La convocatoria de 24 futbolistas está formada por Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Starfelt, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Fer López, Ferrán Jutglà, Aspas, Manu Fernández, Álvaro Núñez, Matías Vecino, Miguel Román, Javi Rueda, Swedberg, Marcos Alonso, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui.

Claudio Giráldez mantiene en secreto el plan de partido

Acerca de las bajas, Claudio Giráldez ha confirmado que, mantiene la de Pablo Durán por lesión, mientras que la de Cervi, Ristic y Yoel Lago son por decisión técnica. "Solo Pablo por lesión; el resto, decisión técnica y, como nos pasa a veces, todavía no tenemos el parte de los fisios, bueno, la información de los fisios, y vamos a esperar para ver si hay alguna novedad, pero todo el mundo ha completado y no debería haber nada, y decidiremos por motivos técnicos", destacaba en rueda de prensa el técnico del Celta de Vigo que no dio pistas acerca del once que prepara para dar la campanada en Balaídos y tumbar, como ya hizo en la ida, al Real Madrid. "Y los datos previos nos ayudan creo que a darnos confianza, pero cada partido es distinto y no tiene nada que ver el partido de ida, los goles que le metió Williot Swedberg; no tiene nada que ver la trayectoria de Carl Starfelt o de Aidoo. Esta semana es distinta, este partido es distinto; intentaremos acertar en lo que sale al campo de inicio y en lo que añadimos en el banquillo", sentencia Giráldez.