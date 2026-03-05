Radu no está en venta... pero el Celta le pone precio

El Celta necesita hacer varias ventas el próximo verano para cuadrar las cuentas y aunque a priori Radu no está en el mercado, su gran temporada en Vigo y la posibilidad de jugar el Mundial, hacen que pueda ser una de las grandes ventas de Marco Garcés

A nadie se le escapa que el Celta de Vigo necesita vender el próximo verano para cuadrar sus cuentas. La previsión que han hecho en el club olívico asciende a un montante de unos 32 millones de euros, cifra que no se rebajó en enero ya que en el mercado invernal el Celta apostó por mantener el bloque y priorizar lo deportivo a lo económica rechazando algunas propuestas. Por todo ello, será en verano cuando Marco Garcés deberá alcanzar esa cifra o al menos acercarse con una venta importante o varias...

Por todo ello, el próximo mercado de fichajes se presume movido en Balaídos y pocos jugadores podrán estar tranquilos. Uno de ellos es el que posiblemente haya sido el mejor fichaje de Marco Garcés el pasado verano, el meta rumano Ionut Radu, que llegó gratis tras acabar contrato con el Venezia italiano y se ha convertido en uno de los pilares del Celta de Claudio Giráldez con sus grandes intervenciones, además de uno de los futbolistas más queridos por la afición celeste.

Todo ello ha puesto al cancerbero del Celta en el escaparate del fútbol europeo tal y como publica el diario gallego Nós Diario, aunque a priori es uno de los jugadores a los que el club celeste ha colocado el cartel de intransferible aunque no tan así, ya que todo dependerá del verdadero interés que despierte el rumano en los posibles pretendientes, es decir, que si llega una oferta que se considere buena, otro gallo cantaría.

¿Y a partir de qué cifra se consideraría una oferta buena por Radu?

Pues según el medio gallego si acabara llegando una propuesta que supere las dos cifras, es decir, los 10 millones de euros, sería bien vista por Marco Garcés y Marián Mouriño ya que hay que tener en cuenta que el futbolista rumano llegó a coste cero el pasado verano.

El meta internacional firmó un contrato por cuatro temporadas, por lo que tiene tres años más en vigor. Además en Balaídos se tiene muy en cuenta el gran rendimiento que está ofreciendo, la estabilidad que ello supone y la dificultad que podría implicar el encontrar en el mercado un portero que iguale el rendimiento del nacido en Bucarest.

El valor de mercado de Ionut Radu se ha disparado desde los 2,5 millones de euros hasta los cinco según el portal especializado Transfermarkt, aunque por esa cifra el Celta ni se plantea deshacerse del portero que además es titular en la selección rumana y se jugará en este mes de marzo su presencia en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, jugándose el playoff contra Turquía, y si gana, ante el vencedor del Eslovaquia-Kosovo.