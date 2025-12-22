Radu cierra el 2025 en su mejor momento: el cerrojo del Celta duplica su valor

El portero del Celta acaba el 2025 en su mejor momento de forma, con cuatro porterías a cero y duplicando su valor de mercado gracias a su buen rendimiento, y llegó gratis en enero

El Celta de Vigo acabará el año 2025 en séptima posición si el Athletic Club no es capaz de sumar esta noche en el último partido del año, o bien octavo si los de Ernesto Valverde logran al menos un punto ante el Espanyol, pero en todo caso en posiciones de luchar por una segunda aventura consecutiva en Europa.

El conjunto de Claudio Giráldez no consiguió su primera victoria en LaLiga hasta la jornada diez (2-3 frente a Osasuna), lo que le llevó a estar coqueteando con los puestos de descenso hasta finales de octubre pero desde encuentro en El Sadar hasta hoy, el Celta logró revertir la situación con cinco victorias y en ocho duelos ligueros hasta auparse a su posición actual, y uno de los grandes responsables de esa buena racha está en su portería y es Ionut Radu.

Cuatro porterías a cero vitales para el Celta

El meta rumano ha logrado mantener su portería a cero en cuatro de los últimos cinco partidos de LaLiga, tan solo ante el Espanyol encajó un gol, que supuso la derrota ante los de Manolo González pero ante Alavés, Real Madrid, Athletic Club y Real Oviedo, el ex del Venezia mantuvo su portería inmaculada, siendo la base sobre la que se sustentaron tres victorias y un empate.

Mención especial merece el choque ante el Athletic Club, en el que Radu además de buenas intervenciones fue vital deteniendo un penalti a Nico Williams evitando así que el Athletic recortara distancias y pudiera llegar al final del choque con opciones de poner en peligro el triunfo celeste.

Su buen rendimiento, reflejado en el mercado

Cabe recordar que Ionut Radu llegó al Celta el pasado verano a coste cero, tras acabar contrato con el Venezia, que había descendido a la Serie B italiana. Marco Garcés estuvo rápido para hacerse con uno de los porteros que quedaba libre para atarlo hasta 2029 y en apenas cuatro meses en Vigo ya se ha revalorizado.

El internacional rumano llegó a Balaídos con un valor de mercado de apenas 2,5 millones de euros y acabará el 2025 duplicando su valor tras alcanzar los cinco millones de euros de tasación según la web especializada Transfermarkt, lo que pone de manifiesto el gran movimiento del Celta en el pasdo mercado de verano.

"Hicimos estudio de cómo damos oportunidades de gol. Teníamos la necesidad de traer un portero de rendimiento inmediato. Vimos en las cinco grandes ligas los equipos que iban a descender, porque los equipos que descienden su portero es múltiplemente atacado. Uno de los mejores porteros era Radu, nuestros scouts empezaron a viajar, a reunirse con él, a mirar sus vídeos. Teníamos decidido al finalizar la temporada que el candidato era Radu y así lo trajimos", explicaba Garcés hace tan solo unos días dando los detalles de su fichaje el pasado verano.