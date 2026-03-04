Al RC Celta y al Espanyol le compensa que gane el Atlético de Madrid la Copa del Rey

El equipo que entrena Claudio Giráldez actualmente es sexto clasificado, teniendo cuatro puntos de ventaja sobre el séptimo clasificado que es el RCD Espanyol. De ganar el club rojiblanco la Copa del Rey, el puesto para UEFA Europa League para el ganador de ese torneo recaería en el sexto clasificado de LaLiga

Quedan aún muchas jornadas, concretamente 12 partidos a cada equipo, para poner fin a una nueva edición de Primera división, pero algunos de los clubes implicados en la lucha por los puestos europeos tienen sus preferencias de cara a la final de la Copa del Rey en la cual muchos apoyarán, sin ninguna duda, al Atlético de Madrid. Dos de esos equipos serán el RC Celta y el RCD Espanyol ya que si el equipo que entrena Diego Pablo Simeone se proclama campeón aumentarían las plazas disponibles vía LaLiga para jugar competición europea la próxima temporada.

RC Celta y RCD Espanyol se verían beneficiados en caso de que el Atlético de Madrid gane la Copa del Rey

Sin contar lo que pase en la final de la Copa del Rey y a expensas de que España pueda asegurar un puesto más para la próxima edición de la UEFA Champions League por coeficiente obtenido esta temporada, el reparto de billetes europeos en el fútbol español es el siguiente: Los cuatro primeros clasificados juegan la UEFA Champions League; el quinto y el campeón de la Copa del Rey disputan al UEFA Europa League; y el sexto participa en la UEFA Conference League.

Esto es a priori ya que todo cambia si el campeón de la Copa del Rey termina entre los 4 primeros clasificados de LaLiga. Eso puede darse esta temporada gracias al Atlético de Madrid. Una situación que generaría un efecto-dominó de las plazas europeas que beneficiaría a los equipos que están luchando por Europa, siendo dos de ellos el RC Celta y el RCD Espanyol.

Actualmente, el RC Celta es sexto clasificado en LaLiga con 40 puntos y el RCD Espanyol se séptimo clasificado con 36 puntos. Esto quiere decir que ahora mismo, el RC Celta jugaría la UEFA Conference League y el RCD Espanyol no disputaría competición europea la próxima temporada. Todo cambiaría si el Atlético de Madrid gana la Copa del Rey y queda entre los 4 primeros de Primera división como así parece que será.

En ese caso, el RC Celta acompañaría al Real Betis, actualmente quinto, a jugar la UEFA Europa League. Tal y como ha ocurrido en esta temporada, y el RCD Espanyol, que es séptimo participaría en la UEFA Conference League.

Fácil y sencillo. Si el Atlético de Madrid gana la Copa del Rey, las plazas europeas vía LaLiga aumentan y ahí quien se ve beneficiado son los equipos de la zona media-alta que más fortaleza y mejor juego están demostrando en esta temporada.