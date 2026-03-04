El Celta de Vigo, en serio con Aidoo: las claves de su posible renovación

Ya en enero se apuntó una posible continuidad que en realidad no se trató, pues al contrario se le volvió a buscar una salida. Ahora su situación sí ha cambiado de forma sustancial y en Balaídos se plantean seriamente ampliar su contrato, que acaba en junio

La situación de Joseph Aidoo en el Celta de Vigo puede cambiar de forma radical. Ya a comienzos de enero, después de ser titular ante el Valencia, se apuntó la posibilidad de una continuidad más allá del 30 de junio. Pero a ese encuentro, su tercero en LaLiga en la primera vuelta, le siguieron varios más en el banquillo, apagando las opciones de una renovación que en realidad no llegó a platearse, pues desde el club gallego volvieron a colocar al central ghanés en el mercado durante el periodo invernal.

Una vez finalizado el mismo, incluso se mantuvo abierta la puerta de salida a una de las ligas que cierran más tarde el plazo para fichar, como es el caso de la MLS, donde ya se le intentó colocar el pasado verano aprovechando los buenos contactos de Marco Garcés. "Sé que hay interés de otros países con ventanas abiertas. Tuvo opciones antes que no quiso tomar, no sé qué hará ahora. No me atrevería a predecir lo que va a suceder”, afirmó al respecto el director deportivo celeste a comienzos de febrero.

La vía de la MLS sigue abierta, pero salvo sorpresa no la aprovechará

Pero aunque en Estados Unidos aún estará abierto el mercado hasta el 26 de marzo, el futuro más inmediato de Aidoo no pasa a priori por hacer las maletas. Desde que regresó el pasado verano de su infructuosa cesión en el Valladolid, en Balaídos intentaron por todos los medios buscarle acomodo. Surgió en este sentido un tímido interés desde México. E incluso se le ofreció la rescisión de su contrato. Pero el defensor africano optó por quedarse y cumplir su contrato, a sabiendas de que tendría casi imposible jugar.

Así fue hasta que en octubre entró en su primera convocatoria en LaLiga y volvió a jugar un partido como titular ante Osasuna, más de dos años después de su última aparición en un once del conjunto vigués. Pero ha sido en las dos últimas jornadas cuando Aidoo ha dado el definitivo paso al frente, saliendo de inicio y disputando los 90 minutos en las victorias consecutivas ante Mallorca y Girona, lo que ha hecho que, ahora sí, el Celta de Vigo se plantee ampliar su vinculación.

Una posible oferta a la baja

Según el periodista Diego Otero, aún no existe una oferta formal, pero sí crece la corriente de opinión acerca de la conveniencia de renovar a un jugador del que se daba por hecho que se marcharía libre a la conclusión de la presente temporada. Obviamente, de producirse la propuesta, sería a la baja en términos económicos, acorde al papel que ha tenido en las tres últimas campañas, desde la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió con su selección y que ya parece olvidada.

Los números de Aidoo

En su sétima campaña en la disciplina celeste, Aidoo vuelve a sentirse al fin importante a sus 30 años. Claudio Giráldez le ha dado definitivamente un sitio dentro de sus rotaciones y ya suma cinco encuentros en LaLiga, tras participar también en otros dos en la Copa del Rey, para un total de 478 mihutos. Incluso ha sido inscrito en la Europa League tras ser apartado de la lista en verano, si bien en la eliminatoria frente al PAOK no tuvo la oportunidad de estrenarse.