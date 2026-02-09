Aidoo todavía puede salir del Celta: el mercado de la MLS no cierra hasta marzo

El central del Celta de Vigo tiene un papel residual en los planes de Giráldez y apura sus últimos meses de contrato para salir libre en verano, aunque desde Estados Unidos ha recibido interés de varios equipos...

Joseph Aidoo es uno de los futbolistas de la plantilla del Celta que acaba contrato el próximo 30 de junio y que tiene muy difícil, por no decir imposible, el renovar su contrato antes de que acabe la temporada. Es cierto que el central ghanés, pese a ser un descarte el pasado verano tras volver de su cesión en el Real Valladolid, se ha ganado a Claudio Giráldez con trabajo diario hasta el punto de participar en cinco partidos esta temporada (dos en la Copa del Rey y tres en LaLiga), tres de ellos completos.

El que Aidoo consiguiera revertir su situación y convertirse en uno más, pues desde octubre suele ser un habitual en las convocatorias aunque no tenga tantos minutos, ha abierto incluso la posibilidad de una hipotética renovación en caso de que en estos últimos meses de contrato mostrara un buen nivel físico y deportivo, aunque no parece que vaya a ser así, sobre todo porque el central al ser agente libre posiblemente tenga mejores ofertas en lo económico que la que le pueda poner sobre la mesa el Celta.

De momento, el futbolista se ha ganado también ser inscrito en la lista A de la UEFA para disputar la Europa League, para la que no fue inscrito el verano pasado, aunque todavía está por ver si no sale antes de que acabe la temporada. En el mercado de enero no llegó nada que le hiciera cambiar de idea al zaguero, pero tal y como apunta El Desmarque, el mercado de fichajes de la MLS no cierra hasta el mes de marzo, y son varios los clubes que se han interesado por si situación al estar próximo a finalizar su contrato en Vigo.

La MLS, un mercado en el que Garcés se mueve bien

Un mercado, por otro lado, que Marco Garcés conoce muy bien y donde ha logrado colocar a hombres como Luca de la Torre, Tadeo Allende o Jonathan Bamba, por lo que es una vía a la que estar atento. Evidentemente el Celta no ingresaría mucho dinero, sería una cantidad menor, pero no podría trabas a su salida ya que serviría para ahorrarse parte de los 1,6 millones de euros brutos por temporada que percibe el ghanés.Sin embargo, todo hace indicar que Joseph Aidoo acabará saliendo gratis el próximo verano y tener así más opciones entre las que elegir para proseguir su carrera futbolística lejos de Vigo, adonde llegó en verano de 2019 procedente del KRC Genk belga.