Giro de guion en el futuro de Aidoo: el jugador seguirá en el Celta

El central ghanés y el Celta han decidido no seguir adelante con su posible desvinculación y esperarán hasta el 30 de junio; el futbolista quiere ir al Mundial con Ghana y se ve con opciones de hacerlo siguiendo de celeste mientras que el club podría evaluar su continuida si recuperar su mejor nivel

Marco Garcés sigue trabajando con la misión de encontrar algún refuerzo en este mercado de enero que no suponga una hipoteca para el club celeste, y al mismo tiempo trabaja en hacer hueco en una plantilla superpoblada entre jugadores del primer equipo y canteranos que trabajan día a día bajo las órdenes de Claudio Giráldez. Así, tras cerrar la venta de Luca de la Torre al Charlotte FC de la MLS y la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander, todo hace indicar que el próximo en hacer las maletas de forma permanente será el argentino Tadeo Allende.

Gracias a todos estos movimientos en la primera semana de mercado, el Celta no tiene ahora tantas prisas en la operación salida, ya que lo de Allende se da por hecho prácticamente y ya hay un ficha libre con el préstamo del canterano al conjunto de El Sardinero, un hueco que el Celta podría usar para la ansiada vuelta de Fer López.

Joseph Aidoo no saldrá en enero

Así, la salida de dos hombres que estaban en la rampa de salida como Joseph Aidoo y Franco Cervi no es tan prioritaria ya que ambos acaban contrato el próximo 30 de junio y la realidad es que, salvo que llegue una oferta que convenza a algunos de los dos, son partidarios de salir como agentes libres al mercado en verano y así tener más opciones para su futuro.

Aunque la situación de ambos jugadores es bastante diferente. Mientras que el extremo argentino apenas ha partido en tres partidos, dos de Copa y uno de Europa League (en LaLiga todavía no ha jugado esta campaña), el central ghanés ha logrado revertir su situación en Balaídos y si bien no es una de las primeras opciones de Giráldez, sí que está siendo un recurso del que tira cuando las lesiones o las sanciones aparecen en el eje de la zaga.

La unión entre Aidoo y el Celta podría no acabar el 30 de junio

El internacional por Ghana ha jugado cinco partidos, dos de Copa del Rey y tres de LaLiga, el último de ellos en la última jornada siendo titular y completando el partido frente al Valencia dejando muy buenas sensaciones lo que ha provocado que la dirección deportiva haya paralizado su posible salida al ser un jugador aprovechable para Giráldez. También lo cree el propio futbolista, que antes no estaba muy convencido de salir en enero jugándose el estar en el Mundial del próximo verano con su país, a sabiendas de que siguiendo en Vigo, pese a sus pocos pero buenos minutos, tiene más opciones de estar en la cita mundialista.

De esta forma, la intención a día de hoy de Aidoo es la de convertirse en agente libre a partir del 1 de julio, acudir al Mundial con Ghana y ese gran escaparate lograr un buen contrato. Aunque como bien informa Faro de Vigo, en el Celta tampoco descartan ofrecerle una posible ampliación de contrato si de aquí a junio vuelve a recuperar su mejor nivel, aquel que demostró antes de la grave lesión de tendón de Aquiles en 2023. Todo puede pasar, y mientras tanto, tanto el club como el jugador seguirán unidos al menos seis meses más.