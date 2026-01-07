La cantidad que recibirá el Celta por el traspaso de Tadeo Allende y su efecto en el fichaje de Fer López

El club gallego ha llegado a un acuerdo con el Inter Miami que le permite recuperar la inversión realizada en su día y aligerar masa salarial, lo que debe facilitar el regreso como cedido del actual jugador del Wolverhampton

El Celta de Vigo ha metido la directa en este mercado de enero. La primera misión no es otra que aligerar la plantilla y son ya varias las operaciones de salida que se han rematado. De los 28 futbolistas que Claudio Giráldez tenía a sus órdenes hay que borrar a Damián Rodríguez, cedido al Racing de Santander hasta final de temporada. Pero, además, en los últimos días de 2025 se cerró el traspaso de Luca de la Torre al Charlotte FC, estando muy cerca de concretarse también el regreso a la MLS de Tadeo Allende, el otro futbolista con contrato en vigor que debía regresar tras su préstamo.

Acuerdo cerrado con el Inter Miami

Aunque en un principio estaba previsto que el argentino se incorporase al trabajo el pasado 2 de enero, finalmente se optó por darle más vacaciones a la espera de resolver su futuro. Sobre la mesa ha tenido una oferta de River Plate, pero la misma no pasaba de los 2,5 millones de euros por el 50% del pase. Una cantidad muy alejada de lo que pretendía el Celta, que ya ha llegado a un acuerdo con el Inter Miami, aunque también en el fútbol norteamericano se había interesado el Austin FC.

Tras su gran temporada en el equipo liderado por Leo Messi, en el que ha firmado 24 goles en 54 partidos y ha contribuido de forma decisiva al primer título liguero de su historia, el extremo volverá a Florida pero esta vez mediante un traspaso definitivo. Mucho se ha hablado sobre las exigencias del club celeste, que no quería desprenderse por menos de 6 millones de euros de un jugador que se ha revalorizado en Estados Unidos. Es más, se le valoraba incluso por encima de los 10 kilos, pero ha aceptado venderlo por menos ante la ausencia de mejores postores.

La venta de Tadeo Allende rondará los 5 millones de euros

Así, el traspaso de Tadeo Allende rondará finalmente los 5 millones de euros. En cualquier caso, el Celta recupera la inversión realizada hace ahora dos años, cuando aterrizó en Balaídos procedente del Godoy Cruz a cambio de 4,5 millones. En dicha operación, además, su anterior equipo se guardó el 20% sobre la plusvalía de una futura venta, porcentaje que tendrá que repartir a su vez con Instituto, el club en el que se formó el extremo. Por tanto, el pellizco que se llevarán ambos conjuntos argentinos no será muy importante, rondando los 100.000 euros.

Ya hay sitio para Fer López

Ahora solo falta que se haga oficial un traspaso aún no será inmediato por la lentitud de los trámites en la MLS. Pero las prisas del Celta por colocar al argentino tienen mucho que ver con el deseado fichaje de Fer López. Hace días que se informó de negociaciones avanzadas para repatriar al mediocentro, pero antes había que hacerle hueco en la plantilla, lo que se ha conseguido con la salida de Damián Rodríguez, y abrir espacio salarial. Esto último se habría logrado ya también al quitarse de encima las amortizaciones pendientes con Luca de la Torre y el propio Tadeo Allende.

La negociación con el Wolverhampton

Según apuntaba el diario Atlántico, en el seno del club celeste no descartaban del todo la opción quedarse con el de Mina Clavero en caso de que el regreso de Fer López se pusiera imposible. Pero este paso hace pensar que todo está bien encaminado para la vuelta del madrileño, que está apretando para jugar de nuevo en el Celta sí o sí. Resta, por tanto, alcanzar un acuerdo económico con el Wolverhampton sobre su salario, inasumible para el club gallego.