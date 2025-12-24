Tira y afloja por Tadeo Allende: nueva oferta de River Plate para lograr su fichaje

El delantero, que ha firmado un año 2025 muy bueno en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, se ha convertido en una vía de beneficios para el RC Celta que espera la mejor oferta posible durante este mercado de fichajes de invierno. River Plate lanza una propuesta atractiva después de que el Inter Miami no termine de convencer al club gallego

El RC Celta se frota las manos con Tadeo Allende a sabiendas que la buena temporada que ha hecho el argentino en la MLS de Estados Unidos hace que pueda conseguir mucho dinero por un futbolista con el que, en principio, no cuenta. El propio Inter Miami lo ha intentado fichar en estos días de manera definitiva, pero no lo ha logrado, lo que ha provocado que ahora sea River Plate el equipo que dé un paso adelante y presente una oferta oficial para fichar a un delantero que le gusta mucho a su entrenador Marcelo Gallardo.

La oferta de River Plate por Tadeo Allende, delantero del RC Celta

River Plate ha movido ficha después de que los intentos del Inter Miami de fichar a Tadeo Allende hayan sido infructuosos tal y como dijo Marco Garcés, director deportivo del RC Celta, quien desveló que el acuerdo por el argentino estaba muy lejano con la franquicia de la MLS. Con esta situación, River Plate ha visto que es su oportunidad y ha presentado una propuesta formal por Tadeo Allende.

River Plate ha ofertado 2'5 millones de dólares, algo más de 2'1 millones de euros, por el 50 por ciento del pase de Tadeo Allende según apunta el compañeros César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes en América.

Ahora la pelota está en el tejado del RC Celta que debe decidir si acepta la oferta o no. El RC Celta tiene claro que Tadeo Allende, si finalmente se desvincula del equipo gallego, lo hará en forma de traspaso y el objetivo del club celeste es obtener el máximo dinero posible después de la gran temporada que ha realizado el argentino en la MLS de Estados Unidos con Inter Miami ya que ha marcado 22 goles y ha dado 3 asistencias en los 47 partidos que ha disputado durante el año 2025.

No es la primera oferta que realiza River Plate por Tadeo Allende ya que días atrás el club argentino presentó una propuesta de cesión que no convenció al RC Celta.

Los otros equipos que desean fichar a Tadeo Allende

Tadeo Allende es un jugador que tiene un gran cartel en América y eso lo va a usar a su favor el RC Celta para conseguir la mayor cantidad de dinero posible con su traspaso. El club gallego se va a apoyar en la última gran temporada que ha hecho el argentino y en que el futbolista acaba contrato el 30 de junio de 2028.

River Plate se ha lanzado con fuerza para cerrar su fichaje, pero aún no está cerrado lo que aún le da opciones a Inter Miami y a Austin, ambos de la MLS, para lograr su incorporación.