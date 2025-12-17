La oferta de River Plate y lo que pide Tadeo Allende para salir del Celta

El Inter Miami está lejos por ahora de lo que pide el Celta y eso da esperanzas a los 'millonarios', que solo podrían asumir una cesión con opción de compra. Mientras tanto, el extremo argentino aspira a tener un contrato de jugador franquicia si regresa a la MLS

El Celta de Vigo ya se mueve con vistas al mercado de enero. De momento, las 25 fichas de la plantilla están ocupadas y eso imposibilita la llegada de nuevos fichajes, pero el director deportivo, Marco Garcés, ya avanzó que intentará colocar a algunos de los futbolistas que cuentan con menos protagonismo, con Franco Cervi como el principal señalado, y no escondió que le encantaría repatriar a Fer López. Además, en el capítulo de salidas se temen ofertas importantes por Williot Swedberg. Pero los primeros nombres en los que se trabaja son los dos cedidos que deben regresar a la disciplina celeste tras dar por concluidos sus préstamos en la MLS: Luca de la Torre y Tadeo Allende.

Con el mediocentro norteamericano, tras su buena campaña en el San Diego FC, se está muy cerca de llegar a un acuerdo para un traspaso que no dejará una gran ganancia, aunque sí permitirá liberar masa salarial. Pero en el caso del extremo argentino se tiene asumido que la solución a su incierta situación tardará en llegar por varios factores, no todos ellos en manos de los dirigentes del club gallego. Lo único claro es que se quiere hacer caja tras su gran campaña en el fútbol estadounidense y las pretensiones pasan por recuperar al menos los 4,5 millones de euros invertidos en su día para comprar el 80% de su pase al Godoy Cruz, aunque hay que ya eleva su precio a los 6 millones.

Hasta marzo todo es posible

"Lo de Tadeo Allende ha sido muy satisfactorio. Hizo 25 goles, rompió el récord en un 'play off' y eso lo ha supuesto el interés de varias partes. El Inter Miami ya declaró su interés, ya hizo algún acercamiento, pero todavía estamos muy lejanos en cuanto a los números, hay que esperar. La ventana de ellos es hasta marzo, tendremos que ser pacientes", afirmó al respecto esta misma semana Marco Garcés, que desveló además que el argentino está citado el 2 de enero para ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez.

Las negociaciones con el club que preside David Beckham, por tanto, están en marcha. Pero en Florida no van a tirar la casa por la ventana, pese a que Tadeo Allende ha sido uno de los jugadores clave para alzarse por vez primera en su historia campeones de la MLS. Principalmente, porque en Estados Unidos los clubes no acostumbran a pagar grandes traspasos, lo que da esperanzas a River Plate.

La vía de una nueva cesión

En el conjunto 'millonario' también suspiran por repatriar al de Mina Clavero y el prestigioso diario Olé asegura que hay conversaciones formales para ello. Sin embargo, su situación económica no le permite realizar un gran desembolso y habría planteado una cesión con opción de compra que por ahora no convence al Celta. Solo si el Inter Miami se queda lejos de lo que piden en Balaídos podría abrirse la puerta a un nuevo préstamo del extremo de 26 años, ganando fuerza en ese caso la vía de River Plate, que según la prensa argentina podría mejorar su propuesta con un pago como contraprestación para lograr la cesión.

No se descarta a otro club de la MLS

Mientras tanto, el protagonista lo que desea, en caso de volver a la MLS, es ganarse un contrato de jugador franquicia, según el diario Atlántico. De ese modo se aseguraría un sueldo más elevado, pues dicha figura está fuera del límite salarial al que deben regirse los clubes del campeonato norteamericano. No será sencillo, sin embargo, que logre tener ese estatus en el Inter Miami, que seguirá contando con Leo Messi como indiscutible estrella y ha renovado además a Luis Suárez. Pero no hay que descartar que sea otro equipo estadounidense el que apueste por convertir a Tadeo Allende en su gran figura. Pero con el mercado abierto hasta marzo no se espera un desenlace cercano.