Tadeo Allende hace historia junto a Messi: todo listo para la primera venta del Celta

El extremo argentino rubricó con su gol número 24 la victoria del Inter Miami en la final de la MLS, llevando al conjunto de Florida a su primer título. Ahora le toca regresar a Vigo para aclarar su futuro, con varias opciones sobre la mesa

La cesión de Tadeo Allende en el Inter Miami ha llegado a su fin de la forma más exitosa posible. Formalmente, será el próximo 31 de diciembre cuando el extremo argentino cierre su préstamo en el conjunto estadounidense y tenga que regresar al Celta de Vigo, donde tiene contrato hasta 2028. Pero fue este pasado sábado cuando puso la rúbrica a una temporada histórica tanto en el plano personal como colectivo. Lo hizo coronándose campeón de la Major League Soccer, algo que jamás había conseguido el equipo de Florida, y firmando su gol número 24 en 54 partidos, el que sirvió para cerrar la victoria por 3-1 en la final ante Vancouver Whitecaps disputada en el Chase Stadium.

El futbolista de Mina Clavero provocó también el primer tanto del encuentro, al meter un pase que el colombiano Ocampo introdujo en su meta a los 8 minutos. Luego llegó el empate de Ali Ahmed a la media hora, pero el también argentino De Paul volvió a poner por delante a los de Fort Lauderdale poco después y ya en la prolongación, Allende recibió un pase magistral de Leo Messi para resolver en el mano a mano y sentenciar el partido, provocando la celebración eufórica de Javier Mascherano y los suyos, también de David Beckham, el presidente del club.

Récord de goles en los 'play offs'

De este modo, el jugador propiedad del Celta estableció además un nuevo récord goleador en los 'play offs' por el título, al anotar nueve dianas en seis encuentros. Unos números que, obviamente, le han colocado en el escaparate, produciéndose ya los primeros movimientos en torno a su futuro, incierto de momento. Y es que, el plan del club celeste siempre ha sido el de intentar sacar tajada con su traspaso, más si cabe dentro de un contexto de necesidad en el que se han previsto en el presupuesto hasta 32 millones de euros en ingresos por ventas de jugadores.

La opción de seguir en Balaídos

Pero al mismo tiempo no faltan voces que apuntan a que podría ser un refuerzo bastante interesante para Claudio Giráldez de cara al segundo tramo de la temporada. De hecho, una de las peticiones insatisfechas del técnico pontevedrés el pasado verano fue la llegada de un extremo desequilibrante y con gol, por lo que la solución podría estar en casa.

Una puja que beneficia al Celta

Con todo, la opción más probable es la de una venta definitiva. Como se esperaba, el Inter Miami ya se ha puesto manos a la obra para intentar retener a la que ha sido sin duda una de sus estrellas. Pero también en Argentina surge con fuerza la vía de River Plate, donde su entrenador, Marcelo Gallardo, ya ha dado el visto bueno a su fichaje. Se abre, por tanto, una puja que beneficia al Celta, que inicialmente esperaba obtener en torno a 5 millones de euros, algo más de lo que pagó en su día para comprar su pase al Godoy Cruz.