Tadeo Allende da más motivos al Celta para frotarse las manos

El extremo argentino fue el gran protagonista en el pase del Inter Miami a la final de la MLS, al anotar un 'hat trick' que le coloca ya con ocho goles en cinco partidos en los 'play offs' por el título

El Celta de Vigo no pierde de vista a Tadeo Allende y celebra su gran rendimiento en el Inter Miami, con el que firmó otra exhibición esta pasa madrugada. El argentino, cedido por el club gallego hasta el próximo 31 de diciembre, se convirtió en el indiscutible protagonista de la victoria del conjunto de Florida en la final de la Conferencia Este, en la que firmó un 'hat trick' para el 5-1 final sobre New York City. Una goleada que permitirá a Messi y compañía luchar por el título de la MLS por vez primera en la historia del club de Fort Lauderdale.

Los números de Tadeo Allende

El extremo de Mina Clavero hizo los dos primeros tantos del partido en 23 minutos. El primero de ellos, con un disparo potente tras ganarle la disputa a un defensor rival; y a continuación, con un cabezazo inapelable tras el centro del Jordi Alba. Ya sobre la bocina, por su parte, rubricó la 'manita' definitiva con una vaselina. Tres dianas que le sirvieron para ser elegido MVP del partido y le colocan con 8 goles en 5 encuentros como el máximo goleador de los 'play offs', superado los 6 de su compañero Messi.

La opción de un regreso al Celta

En total, Tadeo Allende suma 23 dianas desde que aterrizó en el Inter Miami en el pasado mercado invernal. Unos números que hace que en Balaídos se froten las manos pensando en un posible negocio. En este sentido, se da por hecho que su actual club presentará una oferta para tratar de quedárselo en propiedad, pero lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna opción descartada, ni siquiera la de que regrese para reintegrarse a la disciplina de Claudio Giráldez. Además de un mediocentro creativo, la dirección deportiva que comanda Marco Garcés rastrea el mercado en busca de un jugador de banda, desequilibrante y con gol que entre en los parámetros económicos para reforzar la plantilla en enero, encajando el argentino en el perfil descrito.

El traspaso, la vía preferida en Balaídos

Para que el ex de Godoy Cruz pudiera volver a vestir de celeste, no obstante, tendría que producirse alguna salida, al estar las 25 fichas ocupadas. Pero pese a su buen rendimiento en Estados Unidos, la posibilidad de un regreso es la menos probable. Desde Balaídos ya han contactado con los agentes del futbolista para evaluar todas las opciones, siendo la preferida por el Celta la de un traspaso definitivo.

No se descarta que pueda aparecer en escena otro conjunto de la MLS para pujar por el argentino, o incluso alguno europeo, pues la intención del extremo siempre ha sido la de triunfar en el Viejo Continente. Sea como fuere, en Vigo tienen claro que es el momento de sacar tajada y esperan obtener en torno a 5 millones de euros con su venta, algo más de lo que costó su fichaje mediada la 23/24.

Luca de la Torre cayó en semifinales

Pero antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro, Tadeo Allende tendrá el próximo sábado la oportunidad de seguir revalorizándose en la final de la MLS. El Inter Miami luchará por alzar por primera vez el título ante Vancouver Whitecaps, que también ha alcanzando su primera final tras ganar en el Oeste por 1-3 a San Diego FC, donde también se encuentra cedido Luca de la Torre, quien salió como suplente en el descanso. El mediocentro, por tanto, ya ha terminado de competir y a finales de año debe volver igualmente a un Celta que alberga la esperanza de poder obtener algún rédito económico.