Real Madrid - Elche, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro que enfrentará a los de Arbeloa con los de Eder Sarabia en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 del campeonato doméstico

El Real Madrid recibirá al Elche en el día de hoy (21:00 horas), en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. En este sentido, los de Arbeloa vuelven a jugar en el Bernabéu tras el triunfo ante el Manchester City del pasado miércoles, además de la victoria frente al Celta de Vigo. Además, el conjunto blanco llega a la cita contra los de Eder Sarabia con un total de diez bajas, a diferencias de las dos con las que llega el equipo rival. Por otro lado, el colegiado del partido será Jesús Gil Manzano, que tendrá la ayuda en el VAR de Daniel Jesús Trujillo.

Arbeloa, con una baja de última hora

De esta manera, Arbeloa analizó, en rueda de prensa, el encuentro ante el Elche: "Nos estamos jugando la Liga, es un partido importantísimo. Queremos un ambiente parecido al del City. Sabemos el equipo que vamos a tener enfrente. Juega mejor de los puntos que lleva. Preparados para hacer un esfuerzo extra. Concentrados y motivados". Además, el técnico fue preguntado por las posibles rotaciones para el partido contra los de Eder Sarabia: "Sólo tengo jugadores que levantan la mano para jugar. No tenemos otra cosa en la cabeza que ganar mañana, tendrán más energía que nosotros en las piernas. Estamos hechos de una pasta diferente, debemos demostrarlo".

Por otra parte, cabe destacar que unas molestias musculares han dejado fuera a Asencio de la convocatoria a última hora, por lo que Arbeloa ha llamado a Diego Aguado. De esta manera, el Real Madrid afronta el choque ante el Elche con hasta diez bajas: Alaba, Asencio, Militao, Mendy, Carreras, Ceballos, Bellingham, Mastantuono, Rodrygo y Mbappé. En este sentido, el técnico salmantino podría incluso hacer alguna rotación pensando en el decisivo partido frente al Manchester City del próximo martes en el Etihad. La victoria en el día de hoy podría servir para meter presión al Barcelona, con el que se pondrían a un punto, a la espera de lo que haga el equipo de Hansi Flick mañana ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou.

Eder Sarabia, a romper la mala racha en el Bernabéu

Por su parte, Eder Sarabia valoró el importante choque ante el Real Madrid: "Nuestra mentalidad y la idea es ganar. Fuera de casa nos ha costado más e igual es el día que nos toca. Para ello, habrá que hacer muchas cosas bien ante uno de los mejores equipos del mundo, en uno de los estadios más difíciles y después de que viene hacer el mejor partido de la temporada. Soy optimista y veo muchas cosas del equipo que me hacen creer. Hemos visto muchos de sus últimos partidos y hemos aprendido de muchos de sus rivales. Vamos a necesitar nuestra mejor versión, pero creemos en ello. En la ida, durante mucho tramo, fuimos superiores y vamos a por todas. No hay dudas".

El Elche atraviesa una crisis de resultados, ya que no ha podido vencer en lo que llevamos de año, firmando seis derrotas y cuatro empates. De hecho, la última victoria fue el pasado 21 de diciembre ante el Rayo Vallecano en el Martínez Valero. Por ello, los de Eder Sarabia se sitúan en la decimo séptima posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 26 puntos, a tan solo uno del descenso, que lo marca el Mallorca. De esta manera, las urgencias son reales para el equipo ilicitano a falta de once jornadas para el final del campeonato doméstico.