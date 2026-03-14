Arbeloa, sobre el gol de Arda Güler: "Hay que traer un marco y ponerlo en un cuadro"

El entrenador del Real Madrid alabó el tanto del centrocampista turco en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Elche, previa al decisivo encuentro de este martes ante el Manchester City. En este sentido, el salmantino pudo rotar y dar descanso a sus futbolistas más utilizados

El Real Madrid se llevó los tres puntos del encuentro ante el Elche. El equipo de Arbeloa fue de menos a más y ya se pudo ir al descanso con una renta de dos goles, obras de Rüdiger y Fede Valverde. Tras ello, Huijsen y Arda Güler, con un tanto desde el centro del campo, cerraron la goleada a fabor de los blancos. De esta manera, el técnico salmantino compartió sus sensaciones en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el triunfo en un partido dónde el entrenador hizo especial uso de los futbolistas de La Fábrica.

Arbeloa valora el partido de los canteranos frente al Elche

En este sentido, Arbeloa fue preguntado por el mérito que tiene una victoria como la de hoy ante el Elche: "Pues mucho. Contra un rival muy incómodo por lo que te exige, por cómo juega. El esfuerzo de los jugadores ha sido enorme. Muy agradecido por lo que están haciendo muchos de ellos. Por ese esfuerzo y las ganas que les ponen. Y por la victoria". Además, el técnico del Real Madrid ha hablado de la presencia de tantos canteranos de La Fábrica sobre el terreno de juego: "Yo creo que me puedo morir tranquilo después de una noche como hoy. Para alguien que ha sido canterano y ha llegado al primer equipo tras pasar muchos años en la cantera... mira, hablaba con Yáñez y Aguado ahora, que fueron los primeros jugadores a los que entrené cuando tenían 13-14 años y poder darles la oportunidad de jugar en el Bernabéu, es un sueño cumplido para mí. Sumados a Carvajal, canterano por antonomasia, así como a Fran, Thiago, César, Gon... es algo indescriptible. Muy feliz y orgulloso. No es sólo ponerlos, sino cómo han jugado. Les he enseñado bien, porque han demostrado muchísimo talento, calidad y personalidad. Es una noticia fantástica. Y todos son un gran ejemplo”.Por otro lado, Arbeloa habló del gran gol de Arda Güler desde el centro del campo: "Hay que traer un marco y ponerlo en un cuadro. Es una cosa insólita. Maravillosa. He visto a todos llevarse las manos a la cabeza, yo también. Merece la pena haber pagado una entrada, o dos o tres, por ver lo que ha hecho". Sobre Fede Valverde, el técnico del Real Madrid quiso apuntar que "va a ser el Hugo Sánchez también a este paso. Es una auténtica locura lo que está haciendo, con esa libertad que está teniendo. Está siendo una gran experiencia vivir el día a día con él. Verle liderar el grupo con el ejemplo. Felicitarle y que siga así".

Arbeloa, con el foco puesto en el Manchester City

Por último, Arbeloa analizó sus sensaciones de cara al decisivo encuentro ante el Manchester City de este martes en el Etihad, donde el Real Madrid cuenta con una ventaja de 3-0: "Va a ser muy complicado, nos van a llevar al límite y tocará sufrir. Tenemos una buena renta, pero no hay que pensar en ellas. Tenemos la experiencia de otros años de saber que cuando ponen el rodillo, pasan por encima de cualquiera. Debemos dar todo, estar igual de concentrados y salir a ganar el partido porque si no, sufriremos mucho".