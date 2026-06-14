Zaid Romero y Mika Mármol, dos alternativas para la defensa del Celta de Vigo

El club gallego quiere reforzar esa posición, independientemente de lo que suceda con Marcos Alonso, y maneja diferentes candidatos de cara al mercado de verano

El Celta de Vigo tiene en su hoja de ruta el reforzar la posición de central, concretamente en el perfil izquierdo. Un asunto que, dependiendo de lo que decida Marcos Alonso sobre futuro, podría propiciar el número de efectivos que llegaran para la zaga. Dos nombres han aparecido en este escenario relacionados con el Celta. Son los casos de Zaid Romero y Mika Mármol.

La entidad celeste rastrea el mercado y, según el Diario AS, Marco Garcés, director de fútbol del Celta de Vigo, maneja una lista de candidatos donde figuran tanto Zaid Romero como Mika Mármol, entre otros. Los dos son oportunidades de mercado que además conocen a la perfección la competición española.

Mika Mármol termina contrato con Las Palmas y está libre

Mika Mármol es un 'viejo conocido' del Celta de Vigo que lleva tiempo siguiendo a este futbolista que termina contrato con Las Palmas y que en estos momento está libre. El catalán, de 24 años y 1,83 metros, es una opción interesante aunque es cierto que también esa condición de no tener que pagar traspaso para él le hace apetecible para muchos. El futbolista ha disputado en Primera un total de 67 partidos, curiosamente 66 con los insulares y uno de manera testimonial con el Barcelona de la mano de Xavi Hernández.

Hace unos días Mika Mármol terminaba su temporada con Las Palmas, que caía en la eliminatoria contra el Málaga y se quedaba sin ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Un razón que podría ser definitiva para que el futbolista no siguiera en el equipo canario y busque nuevos retos. El Spartak de Moscú y el Olympiacos son algunos de los equipos que también han puesto sus ojos en él.

Zaid Romero jugó como cedido en el Getafe y tiene dos años de contrato con el Brujas

Zaid Romero, por su parte, pertenece al Brujas aunque esta temporada ha jugado medio curso cedido en el Getafe, al que llegó en el mercado de invierno y donde presentó interesantes credenciales. Con el equipo de José Bordalás ha participado en 15 partidos ligueros, todos ellos en el once titular. A sus prestaciones defensivas añadió un gol, el logrado en uno de los últimos partidos contra el Real Mallorca.

El argentino, de 26 años y 1,93 metros, tiene dos años más de contrato con el Brujas, al que regresa tras acabar su cesión en el Getafe. El club belga firmó a Zaid Romero en el verano del año 2024 procedente del Estudiantes de la Plata de Argentina a cambio de 6 millones de euros. El Brujas podría querer recuperar parte de lo invertido en él para dejarle salir.

Mercado con calma

De momento el Celta de Vigo ya tiene cerrada dos operaciones. La renovación de Iago Aspas, que seguirá una temporada más en los terrenos de juego y la incorporación de Aleix Febas, que llegó al club celeste con la carta de libertad procedente del Elche. Son los primeros movimientos concretados de un mercado que ya Marián Mouriño advirtió que iría lento por el Mundial y por las muchas semanas que hay aún por delante.