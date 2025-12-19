El Celta se mete en la carrera por Mika Mármol

El dirección deportiva que lidera Marco Garcés peina el mercado de fichajes en busca de gangas que puedan mejorar al equipo que entrena Claudio Giráldez, apareciendo en el horizonte el defensa de la UD Las Palmas quien apunta a no continuar en el equipo canario

El RC Celta y Claudio Giráldez están totalmente centrados en realizar la mejor temporada posible, pero la dirección deportiva que lidera Marco Garcés no está de brazos cruzados y ya planifica el futuro de un equipo y un club que quiere asentarse como un habitual en los puestos europeos de la clasificación de la Primera división a pesar de la fuerte competencia que existe. Es por ello que el RC Celta tiene que estar atento a cualquier ganga que aparezca en el mercado para adelantarse a sus rivales. Así pues, el club gallego ha entrado en la carrera por el fichaje de Mika Mármol, de la UD Las Palmas.

El RC Celta no es el único club de Primera división interesado en Mika Mármol, central de la UD Las Palmas

El RC Celta está muy interesado en fichar al central de la UD Las Palmas Mika Mármol el cual es uno de los futbolistas españoles más destacados y con más proyección que actualmente hay en Segunda división. Según informa el periodista Ángel García, el club gallego está siguiendo de cerca al catalán si bien es cierto que el RC Celta no es el único equipo de Primera división que lo quiere contratar ya que CA Osasuna también lo tiene en su agenda al igual que el Girona FC que ha sido de los primeros en hacer movimientos por un futbolista que tiene muchos pretendientes, puesto que el Como 1907 de Italia también lo tiene ojeado.

Formado en la categorías inferiores del FC Barcelona, Mika Mármol lleva años siendo considerado uno de los mejores proyectos de defensa del fútbol español. Un jugador que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo, lo cual eleva su valor en un fútbol en donde los futbolistas cada vez tienen que saber jugar en más demarcaciones distintas.

Mika Mármol es titular indiscutible en la UD Las Palmas esta temporada que prácticamente ya da por perdido a un futbolista que le saldría gratis al equipo que lo fichara.

Mika Mármol acaba contrato con la UD Las Palmas al final de esta temporada y su renovación está muy difícil

La UD Las Palmas da prácticamente por perdido a Mika Mármol debido a que el futbolista acaba contrato y con las ofertas e intereses que tiene difícilmente va a aceptar extender su relación contractual con el club canario.

Esto es una ventaja para el RC Celta o cualquier otro equipo que quiera al central ya que de ficharlo no se tendría que pagar nada en cuanto a traspaso.