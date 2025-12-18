El vestuario del RC Celta, muy tocado según Giráldez: "Hay jugadores llorando"

El equipo gallego ha caído eliminado en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete Balompié. Un varapalo para los futbolistas del club celeste que habían puesto muchas esperanzas en hacer un gran papel en el torneo copero

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, dio la cara tras la eliminación de su equipo contra el Albacete Balompié en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El técnico del equipo gallego expresó su malestar por el tropiezo y también desveló que parte del vestuario está tocado por la derrota ya que muchos jugadores habían puesto muchas esperanzas en hacer un gran papel en el torneo copero el cual suele ser la vía más rápida para conseguir ganar un título.

Claudio Giráldez no se mordió la lengua ante los medios de comunicación al término del encuentro contra el Albacete Balompié, ya que fue muy autocrítico con su RC Celta. "Estamos enfadados, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para pasar de ronda. El primer gol es imperdonable, pero después atacamos. Y en la segunda parte mejoramos, fuimos verticales y después tenemos la mala suerte de la lesión de Borja Iglesias. Hemos tenido demasiado tiempo al Albacete en nuestra línea en los minutos finales y en la prórroga estuvimos mejor, con espacio y el rival corrigió".

El entrenador del RC Celta valoró también el poco acierto de su equipo desde la tanda de penaltis: no marcó ningún gol. "Nos ha salido la cruz, tras el gol de Vallejo el estado de ánimo creo que nos ha condicionado. Toca reponernos".

El técnico gallego también señaló que el nivel entre Primera división y Segunda división está muy parejo y que si un equipo no sale al máximo pierde. "Nos ha faltado energía en la primera parte y eso lo tenemos que mejorar. El nivel de Primera y Segunda división es el mismo, y cuando un equipo no va al 200 por cien no gana. Hoy tuvimos jugadores tocados, la lesión de Borja Iglesias y otras cosas. Tenemos que aprender".

Mucha desilusión en el RC Celta por la eliminación en la Copa del Rey

La Copa del Rey es el torneo de la ilusión para muchos clubes, estando entre ellos el RC Celta. Es por ello que tras quedar eliminado hay muchos jugadores que están muy tocados tal y como desveló Claudio Giráldez. "El Albacete se ha volcado en los minutos finales y lo hemos notado, no hemos defendido todo lo bien que nos gustaría y, además, coincide con la lesión de Borja Iglesias. No estamos para jugar tres competiciones. Pero hoy teníamos muchos futbolistas con gripe, no quiero que suene a excusa. Hay jugadores llorando en el vestuario, el equipo lo ha intentado y esto es una moraleja".

Claudio Giráldez, por último, felicitó al Albacete Balompié. "Ha defendido muy bien y nuestros centrales han estado incómodos en todo momento. Preveíamos un bloque medio y no nos lo han permitido. Alberto ha estado acertado en su planteamiento. Mérito del Albacete, les felicito".