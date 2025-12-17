Albacete 2 (3)-2 (0) Celta de Vigo: Fiasco celeste en la tanda de penaltis

Después de remontar el tanto inicial de los manchegos con sendos tantos de Yoel Lago y Borja Iglesias, el conjunto gallego vio cómo Vallejo forzó la prórroga en el último suspiro y llegó a una nefasta tanda de penaltis donde falló sus tres lanzamientos

El Celta de Vigo no pudo dar continuidad a su buen momento en LaLiga y protagonizó uno de los fiascos de la jornada al caer eliminado en los dieciseisavos de la Copa del Rey ante un rival de Segunda división como el Albacete. Hicieron lo más difícil los celestes al remontar el tanto inicial del conjunto manchego. Pero un gol 'in extremis' de Vallejo forzó la prórroga, preludio de una tanda de penaltis nefasta de los de Giráldez, que fallaron sus tres lanzamientos para caer por 3-0 después de empatar a dos goles en un encuentro de alternativas.

El cuadro vigués llegó a tierras albaceteñas después de haber vencido en el Bernabéu al Real Madrid y en Balaídos al Athletic. Pero pronto se vio sorprendido por un rival que se adelantó a los 17 minutos. Lorenzo se inventó una jugada personal tras dejar la banda derecha para poner un balón a la espalda de la defensa gallega que Jefté aprovechó para batir con un tiro cruzado a Iván Villar.Otro balón a la espalda de la zaga visitante, un par de minutos más tarde, estuvo cerca de dejar solo a Escriche, pero esta vez Iván Villar se adelantó con los pies para abortar esa clara ocasión. Ahí estuvo el 2-0. Pero con el paso de los minutos el Celta se hizo acreedor de la posesión, aunque la defensa de cinco planteada por Alberto González hacía casi imposible encontrar espacios para el conjunto celeste.

Remontada en la segunda mitad

Claudio Giráldez hizo un triple cambio en el descanso, dando entrada a Borja Iglesias, Manu Fernández y Miguel Román para buscar más verticalidad y profundidad. Y así llegó en el minuto 51 un servicio de Iago Aspas a Ilaix Moriba, quién, con un reverso, dejo solo a El-Abdellaoui, el cual, solo ante la portería la echó fuera.La tuvo también Capi, por parte del Albacete, en el minuto 55, en un disparo desde la frontal que se estrelló en el poste izquierdo de la meta gallega y el rechazo cayó en Jefté, pero no pudo rematar con acierto, blocando Villar finalmente. Y con el partido abierto, el empate surgió en un saque de esquina botado por Miguel Román y que remató Yoel Lago a la altura del punto de penalti. El cabezazo, tras rozar Lizoain, entró por la escuadra y supuso la igualada. Un gol que dio alas al Celta, que remontó el choque en el 75' con un pase al corazón del área local en el que Borja Iglesias se adelantó a Neva, controló con el pecho y en un metro remató por arriba, superando a Lizoain.

Gol salvador de Vallejo

Pero el Albacete no sé rindió. Fruto de esa fe consiguió empatar en el minutos 92 tras un centro de Agus Medina que Vallejo, de cabeza, mandó al fondo de las mallas y a la prórroga. En el tiempo extra salió el cuadro albaceteño con mucho ímpetu, pero la primera gran ocasión fue de Ferrán Jutglà, que entró por un tocado Borja Iglesias y que probó los guantes de Lizoain, que repelió el disparo.

Los fallos de Mingueza, Hugo Álvarez y Aspas

Así se llegó a la tanda de penaltis con un Albacete más acertado. Fruto de ello, Puertas, Riki y Vallejo marcaron tres goles que le dieron la clasificación para los octavos de final, mientras Mingueza, Hugo Álvarez y Aspas fallaron sus lanzamientos desde los once metros.

Ficha técnica:

Albacete: Lizoain, Lorenzo (Gámez, min.94), Javi Moreno, Neva (Agus Medina, min.80), Jogo, Valverde (Morci, min.71), Ale Meléndez, Capi (Vallejo, min.57), Javi Villar (Riki, min.71) Escriche y Jefté (Puertas, min.57).

Celta de Vigo: Iván Villar, Javi Rueda (Borja Iglesias, min.46) (Ferrán Jutglá, min.91), Javi Rodríguez, Yoel Lago (Starfelt, min81), Ristic (Manuel Fernández, min.46), Mingueza, Hugo Sotelo (Miguel Román, min.46), Ilaix Moriba, Hugo Álvarez, El-Abdellaoui (Williot, min.71) e Iago Aspas.

Goles: 1-0: Jefté (17') 1-1: Yoel Lago (63') 1-2: Borja Iglesias (75') 2-2: Vallejo (92')

Tanda de penaltis: Albacete 3-0 Celta

Árbitro: Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Mostró cartulinas amarillas a los locales Puertas y Riki, y a los visitantes Javi Rueda y Yoel Lago.

Incidencias: encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa del Rey disputado en el estadio Carlos Belmonte con la presencia de 12.106 espectadores.