Talavera de la Reina 2-3 Real Madrid: Mbappé vuelve a salvar a Xabi Alonso en un partido para olvidar

El Real Madrid sufrió hasta el último minuto, pero logró clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer 3-2 al CF Talavera

El Real Madrid logró clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey tras imponerse por 2-3 al Talavera, aunque el resultado final no refleja el sufrimiento ni las preocupantes sensaciones que dejó el conjunto blanco. Lo que parecía un trámite acabó convirtiéndose en una noche incómoda, marcada por la falta de control, la desconexión defensiva y una alarmante fragilidad en los minutos finales.

El equipo de Xabi Alonso volvió a mostrar una versión plana, previsible y errática. Solo la figura de Kylian Mbappé, que disputó los 90 minutos pese a no estar al cien por cien, evitó un desastre mayúsculo que habría quedado grabado en la memoria colectiva del madridismo.

Mbappé, único salvavidas en una noche inquietante

El delantero francés fue el gran protagonista del encuentro. Marcó, asistió y asumió la responsabilidad cuando el equipo se desmoronaba. Su presencia en el once inicial ya había sorprendido, pero su ambición por seguir ampliando su registro goleador histórico terminó imponiéndose. Mbappé sostuvo al Madrid cuando el partido se descontroló y volvió a demostrar que es el referente absoluto del equipo.

A su alrededor, poco acompañamiento. El colectivo volvió a fallar y el equipo dio la sensación de sentirse superior demasiado pronto, pagando caro ese exceso de confianza ante un rival que nunca se rindió.

Un Talavera valiente que creyó hasta el final

El Talavera, arropado por un estadio entregado, firmó una actuación digna y valiente. Supo resistir durante buena parte del encuentro y, cuando el Madrid bajó la intensidad, encontró el premio a su insistencia. El equipo toledano fue creciendo con el paso de los minutos y terminó obligando a los blancos a pedir la hora.

El guardameta Jaime González fue una de las grandes figuras del partido, con intervenciones de mucho mérito que mantuvieron con vida a su equipo. También destacó la actitud del bloque local, que nunca asumió su papel de inferior y rozó una remontada histórica.

Decisiones de Xabi Alonso que generan inquietud

La alineación inicial y los cambios posteriores no ayudaron a tranquilizar el panorama. Apostar de inicio por un once tan ofensivo parecía buscar una resolución rápida, pero terminó dejando al equipo sin equilibrio. Cuando llegaron los cambios “defensivos”, el efecto fue el contrario: el Madrid perdió aún más el control del partido.

La entrada de Bellingham y Tchouaméni no frenó el empuje local y coincidió con los minutos más caóticos del encuentro. El equipo se partió, cometió errores innecesarios y mostró una preocupante falta de concentración.

Un final caótico que expone los problemas

Los últimos minutos fueron un auténtico despropósito. El Talavera recortó distancias, el estadio se convirtió en una caldera y el Madrid se vio incapaz de gestionar el resultado. Mbappé volvió a aparecer con un gol que parecía sentenciar, pero un nuevo tanto local devolvió el miedo a los blancos.

Solo una intervención decisiva de Andriy Lunin en el tiempo añadido evitó la prórroga y selló el pase madridista. El pitido final fue un alivio más que una celebración.

Clasificación sin calma y con el técnico señalado

El Real Madrid sigue adelante en la Copa, pero lo hace sin despejar ninguna incógnita. El equipo no transmite solidez ni convicción, y la figura de Xabi Alonso sale reforzada en lo numérico, pero debilitada en lo futbolístico. Una victoria ante el Sevilla llevaría al equipo a la Supercopa, pero el margen de error se estrecha.

Talavera rozó la hazaña y el Madrid evitó el bochorno, pero las dudas crecen. Y esta vez, ni siquiera la victoria logra silenciarlas.

Ficha técnica

CF Talavera: González; Cuenca (Molina, min. 46), López, Farrando, Roig (Arroyo, min. 59); Gallardo (Molina, min. 77), Pitu, Navarro, Sánchez (Capó, min. 46); Di Renzo y Moreno (Montero, min. 69).

Real Madrid: Lunin; Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos (Cestero, min. 86), Güler (Bellingham, min. 78); Endrick (Tchouaméni, min. 78), Mastantuono (Rodrygo, min. 66), Mbappé; y Gonzalo García.

Goles: 0-1, min. 41: Kylian Mbappé (p), 0-2, min. 45+1: Manuel Farrando (en propia puerta).1-2, min. 80: Nahuel Arroyo. 1-3, min. 88: Kylian Mbappé. 2-3, min. 90+1: Di Renzo.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Gallardo (min. 38) por el CF Talavera y a Bellingham (min. 90) por el Real Madrid.