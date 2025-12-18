La Copa también atraganta a este Sevilla: acaba 2025 como lo empezó, sin pasar de dieciseisavos

El conjunto nervionense, cuatro veces finalista y dos veces campeón copero en este siglo, vuelve a caer eliminado en la temprana ronda de dieciseisavos de final por segundo año consecutivo. Otro ejemplo gráfico del enorme bajón competitivo de los últimos cursos

El Atlético de Madrid sufrió lo indecible para eliminar al Atlético Baleares, de Segunda RFEF. El Real Madrid y el FC Barcelona sudaron tinta para vencer a equipos de Primera RFEF como el Talavera y el Guadalajara, con la Cultural Leonesa dando la sorpresa ante el Levante. Osasuna necesitó de una prórroga para imponerse al Huesca y la Real Sociedad ganó al Eldense en el 90+6'. Peor aún les fue a Villarreal, Celta y Mallorca, que cayeron eliminados por Segundas como el Racing de Santander, el Albacete y el Deportivo de La Coruña.

La eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey está siendo muy dura para los equipos de LaLiga EA Sports -cinco eliminados en esta ronda a falta de la sesión de este jueves y ocho fuera en total-. Sin embargo, eso no sirve como consuelo para el Sevilla FC en su batacazo ante el Deportivo Alavés (1-0), en el único duelo de esta ronda entre equipos de Primera división.

El Sevilla FC suma dos años seguidos sin llegar a octavos de final de la Copa del Rey

Más bien, todo lo contrario, porque el cuadro se había puesto propicio para ilusionarse con llegar lejos en una competición que ofrece el camino más corto hacia un billete para jugar en Europa. En ocho partidos, concretamente. Tres citas ha durado el Sevilla FC. Otra vez apeado en los dieciseisavos de final, por segundo año consecutivo.

El curso pasado fue aún peor, ya que fue vapuleado por un Almería de Segunda división (4-1) en un encuentro desastroso disputado el 4 de enero de 2025. En este pasado 17 de diciembre, fue un penalti de Andrés Castrín sobre Lucas Boyé tranformado por Carlos Vicente lo que mandó a casita al Sevilla FC. El año empezó con una decepción copera y termina con otra, justo antes de cerrarlo el sábado con el duelo liguero ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El Sevilla pasó la barrera de los dieciseisavos de Copa en 22 de los 25 años de este siglo XXI

Antes de estos dos K.O. tan tempraneros, el Sevilla FC había enlazado 10 cursos seguidos llegando como mínimo hasta los octavos de final; ronda también alcanzada o superada en 12 de las 13 ediciones anteriores, saliendo campeón en 2007 y 2010 o quedando finalista en 2016 y 2018.

Dicho de otro modo, tras empezar el siglo cayendo rápido en 2001 (justo antes de su último ascenso) el Sevilla FC se había metido entre los 16 mejores equipos de la Copa del Rey en 22 de estos 25 años seguidos que lleva en Primera división durante el siglo XXI. Sólo ha sido apeado en 1/16 en la 2013/2014, cuando cayó contra el Racing (0-1 en Santander y 0-2 en Nervión), y en estas dos últimas ediciones. Antes de aquel traspié contra los cántabros, sólo había caído tan pronto en esa misma 2000/2001, cuando se despidió en la ronda de treintadosavos de final ante el Xerez (2-1 en Chapín).