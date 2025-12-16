¿El verano de 2027? El Sevilla se queda sin campo

Si el plan del Sevilla FC es irse a La Cartuja durante las obras del Sánchez-Pizjuán, los tiempos no casan y todo se complica aún más, con el Betis jugando allí como local hasta 2028 y con las obras para el Mundial 2030 proyectadas

Un gol -¿otro?- es lo que le metió Del Nido Carrasco al sevillismo durante la Junta General de Accionistas de este pasado lunes. No es que yo sepa más que nadie ni quiera ser abogado del diablo, pero lo cierto es que la melodía me suena… y las fechas no casan.

Y no me refiero a las cuentas, el préstamo o lo referente a la venta del club, que eso es harina de otro costal. En esta ocasión me centro en lo referente a las obras del Nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, de las que no se hablaba nada desde diciembre de 2023, cuando se puso como fecha de inicio junio de 2026 y al que ahora han marcado para el verano de 2027, una vez que las obras se liciten durante el primer trimestre.

Que no es por cuestionar lo que no sé, aunque papeles al respecto se han movido muy pocos hasta el momento, por no decir prácticamente ninguno. Por no hablar de lo incongruente de anunciar el inicio de unas obras al mismo tiempo que de forma paralela se está vendiendo el club a un tercero. Como mínimo, pienso yo, deberá estar pactado ¿no? Que el que venga es quien arrea con los costes, sobrecostes y con los tiempos de demora que toda obra arrastra. ‘No se pierde dinero en una obra…’, decía mi abuelo. Al que le daba lo justo para saber leer y escribir, pues se había hartado de trabajar dede pequeño, pero quien de la vida entendía un rato.

Pero vamos a lo que vamos, a los tiempos; a las fechas. Y si nos centramos en el verano de 2027 se abre otro problema. Y es que el Sevilla FC se queda sin estadio, y sin campo en el que jugar. El plan, al menos según informaron en diciembre de 2023, era irse a La Cartuja. Pero el Estadio de La Cartuja de hoy no es el de años atrás. Ya ni está olvidado ni lleno de jaramagos.

Sin ir más lejos, el Betis juega como local sus partidos. En primer momento iba a hacerlo hasta 2027, pero ya reconoció su presidente Ángel Haro días atrás que, como mínimo, estarán tres temporadas. Es decir, hasta 2028. Y a eso, además, hay que sumarle las obras de La Cartuja para adecuarla al Mundial de 2030, del que es sede.

En la Junta de Andalucía no tienen ni idea de ello. Del Nido Carrasco se lo contó antes al sevillismo que a las autoridades. Así lo dejó claro Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, en su entrevista con ESTADIO Deportivo: "También hay buena relación con el Sevilla, pero a día de hoy no hay comunicación al respecto de su posible llegada a La Cartuja”.

Pues eso, el Sevilla FC se queda sin estadio. No hay estadio para el Sevilla FC. Al menos si los de Nervión pretenden irse a La Cartuja mientras tanto. No hay más; las fechas no casan.