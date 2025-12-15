El Sevilla presenta pérdidas millonarias, Del Nido Carrasco pone fecha al nuevo estadio y cunde la crispación: "Que hable el de La Falange"

Del Nido Carrasco presentó un déficit de "más de 50 millones" en el ejercicio 24/25 en una Junta en la que se refirió a los plazos de las obras del nuevo Sánchez-Pizjuán y que se calentó con la aprobación de las cuentas de los cursos pasados

El Sevilla ha presentado pérdidas millonarias en la Junta General de Accionistas referentes al ejercicio 24/25 que ascienden a más de 50 millones de euros tal y como corroboró el propio José María del Nido Carrasco, que, no obstante, lo considera "parte del proceso" iniciado por el club para conseguir una regeneración y un balance equilibrado.

"Nos presentamos con pérdidas de más de 50 millones. Es una cifra relevante, pero forma parte del proceso de regeneración deportiva. Es un proceso más rápido de lo previsto. El club estima posicionarse en equilibrio en la campaña 26/27 merced a que hemos seguido una hoja de ruta clara".

Del Nido Carrasco estima que en la 26/27 habrá un saneamiento operativo

De hecho, considera que con esta progresión el déficit descenderá sensiblemente en el próximo ejercicio. "Estimamos que en la temporada 25/26 las pérdidas se reduzcan drásticamente, en torno a 3 millones de euros. Y la temporada 26/27 nos permitirá concluir íntegramente el saneamiento operativo, abriendo una nueva etapa de crecimiento sostenible, incluida la recuperación gradual de la inversión neta en jugadores y en áreas vinculadas a la competitividad deportiva", apuntó el presidente mientras no dejaban de resonar las críticas en la sala.

Además, señaló que el hecho de no cumplirse las previsiones de ventas de 90 millones debido a las pretensiones de algunos jugadores, ha impedido poder cumplir el objetivo de ingresos marcado el pasado año, para lo que necesitan ahora hacer una venta en enero de alrededor de nueve millones.

Fecha para la licitación de las obras del nuevo estadio

Igualmente, puso fecha al nuevo Ramón Sánchez Pizjuán, al asegurar que espera poder licitar las obras en el primer trimestre de 2027, estimando que la construcción se prolongará durante tres temporadas y arrancará en julio de 2027. En cuanto a la financiación, apuntó que contribuirá la actividad propia del estadio.

Acto seguido se procedió al aprobado de las cuentas de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, merced al cambio de bando de los americanos, lo que generó momentos de tensión entre los asistentes, proliferando las protestas mientras que se procedían a la luz verde con el apoyo de un 84% en las de 2022, y del 77% en los dos restantes del capital representado en la Junta.

Se incrementan las protestas con la aprobación de las cuentas pasadas

Levantaron la voz especialmente José María del Nido Benavente y César Romero de la Osa, habiendo un momento en el que se ha escuchado "que hable el de La Falange", en referencia a Alberto Pérez-Solano, contra el que los Biris exhibieron pancartas en el encuentro del pasado domingo contra el Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.