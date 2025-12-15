El Sevilla, que cae en picado en ganancias en la 24/25, anuncia un ingreso de 4,5 millones por dos ventas en 2017 y 2018

Las cuentas de la 24/25 presentan una caída en picado de los ingresos, por reducciones en ganancias por competición, abonados y derechos televisivos, a la par que se informó de la victoria del Sevilla en la batalla judicial con el Karpaty por los traspasos de Jorge Carrascal y Shved

Tras la polémica aprobación de los ejercicios concluidos el 30 de junio de 2022, 2023 y 2024, que se ha producido entre protestas, se ha procedido a la presentación de las cuentas de la campaña 24/25, en la que obviamente se aprecia una reducción sensible tanto de ingresos como de gastos.

Así, el tesorero del club, Javier Cano, ha sido el encargado de presentar dicho balance, con un total de 123 millones de ingresos y 117 millones de pérdidas, lo que supone un descuadre negativo de 54 millones de euros. Y es que, con respecto al ejercicio anterior se han reducido los ingresos en más de 59 millones de euros, mientras que los gastos, debido al plan de recortes, han descendido en un total de 86 millones de euros.

Caída en los ingresos por televisión y abonados

Evidentemente, no participar en Europa ha sido uno de los grandes condicionantes a la hora de hacer caja, pues solo se ingresaron poco más de siete millones de euros por competiciones, lo que ha provocado unas pérdidas con relación a la 23/24 de más de 54 millones. Igualmente, se registra un descenso llamativo en los ingresos de abonados y retransmisión televisiva, más concretamente dos millones en el primero y nueve kilos en el segundo, mientras que se ha experimentado mejoría en los ingresos comerciales de cinco millones a favor.

También se ha detallado los gastos en la plantilla de la campaña 24/25, con un coste de los jugadores que se eleva hasta los 119 millones de euros, llegándose a asumir poco más de un millón de euros correspondiente a las cifras de traspasos. En este último apartado, el balance ha sido positivo, con algo más de cinco millones de euros por la poca inversión realizada para reforzar el plantel.

En resumen, en la presentación del balance de situación, se observa una reducción del patrimonio neto y pasivo en más de 60 millones de euros, equivaliendo a una cantidad de 219 millones de euros.

Ingresos extra por los traspasos de Carrascal y Shved

Cabe destacar que el tesorero ha anunciado en la Junta de Accionistas que el Sevilla ha ganado una eterna batalla judicial al Karpaty ucraniano por los traspasos de los jóvenes Jorge Carrascal, en 2018, y de Maryan Shved, en 2017, y que ya han cobrado 2,5 millones por las ventas realizadas en su momento y que todavía restan dos millones pendientes de cobro, lo que sin duda, es un soplo de aire fresco para las arcas blanquirrojas, necesitada de ingresos para cuadrar cuentas.