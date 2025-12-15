Junta General de Accionistas del Sevilla FC 2025 en directo: protagonistas, venta del club, puntos del orden del día, cuentas, votaciones, reacciones...

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo todo lo que suceda en la Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club S.A.D.

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo que ofrece ESTADIO Deportivo de la Junta de Accionistas del Sevilla Fútbol Club que se celebra esta tarde en el Hotel Meliá Lebreros, a partir de las 18:00 horas. Un cónclave que se presenta menos trascedente y tenso que en citas anteriores, pero con un asunto muy candente: LA VENTA DEL CLUB A UN GRUPO INVERSOR EXTRANJERO.

La intensificación de los contactos con los accionistas mayoritarios para hacerse con el control del club por parte de diversos grupos inversores extranjeros copará la atención, pero también son destacables otros puntos, como la aprobación de cuentas atrasadas. En este sentido, gracias a la alianza con Sevillistas Unidos 2020, el Consejo podrá aprobar las cuentas de 2022, 2023 y 2024.

5. Informe del presupuesto del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

4. Examen y en su caso aprobación de de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio concluido el 30 de junio de 2025.

3. Examen y en su caso aprobación de la gestión del Consejode Administración en el ejercicio 2025 concluido el 30 de junio de 2025.

2. Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y del informe de Gestión con el Estado de Información no financiera del ejercicio conluido el 30 de junio de 2025.

El pasado 29 de noviembre, Juande Dios Crespo, en nombre de A-CAP, solicitó un complemento al orden del día, el único en esta ocasión por la debilitación de la oposición, para aprobar las cuentas y la gestión de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, que ascienden a un déficit de 24,8 millones (2022), 19 millones (2023) y 82 millones (2024). En su momento fueron bloqueados por los propios americanos.

Tal y como ha informado el club, en la Junta de Accionistas de hoy se presentará por quinta vez consecutiva números rojos, pues el déficit asciende a 54 millones de euros, si bien el presidente presentará un plan para equilibrar un balance. La deuda neta de la entidad será a finales de año de 88 millones de euros.

El club ha informado que, para sanear las cuentas, se ha activado los 70 millones firmados en 2024 con Golden Sachs para alcanzar el total de los 178 millones de euros solicitados a la prestigiosa financiera para maniobrar por la situación límite de la economía nervionense.

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, no estaba seguro de si su padre, Del Nido Benavente, asistiría, al no tener peso específico después de que le retirarse su apoyo los americanos, pero el exmandatario no ha faltado a la cita y ha llegado con ganas de dar guerra tras un prolongado silencio.

Antonio Lappi, exconsejero sevillista y líder de la Tercera Vía para hacerse con el mando del club, ya se encuentra en el hotel y lo hace como más protagonista que nunca por su intento de comprar el Sevilla, lo que ahora mismo parece muy lejano. "Estoy muy tranquilo, a ver si nos cuentan algo que no conozcamos", señaló a los medios.

Del Nido Carrasco da comienzo a la Junta y se proyecta un vídeo en homenaje a los sevillistas fallecidos durante el pasado año

Alberto Pérez-Solano comunica el quorum de la Junta General de Accionistas, siendo el capital representado válido para la celebración de la Junta

El presidente de la entidad hispalense, José María del Nido Carrasco, vuelve a manifestar que se debe cumplir el pacto firmado en el año 2019, con referencias a su padre en esos intentos en los juzgados y avisándole que, en caso de votar en contra al sentido de pacto, no será admitido.

Se escuchan los primeros abucheos en contra del actual presidente del Sevilla FC al concluir su aviso a Del Nido Benavente

"Dejo expresa consciente de que no se supla mi voto en esta junta. En caso de que se produzca, por la alineación del voto de José Castro y Del Nido, serán contrarias a dos resoluciones judiciales. Tal actuación sería constitutivo de delito de desobediencia judicial y lo pondré en conocimiento de las autoridades competente"

"Rindo cuentas tras una temporada muy compleja en todos los sentidos. El consejo que presido ha actuado con sentido de club. En lo deportivo, la temporada vino marcada por una reestructuración de la plantilla. Las inversiones en fichajes fueron de 16 millones, reduciendo el coste de la plantilla en 70 millones. El rendimiento en Liga fue bajo según lo esperado. Pese a todo, la temporada deja en optimismo en la cantera. El Sevilla C se consolidó en Tercera RFEF y los alevines llegaron a conseguir los títulos de LaLiga Promises"

El presidente de la entidad presenta hasta 50 millones de euros en pérdidas, defendiendo que espera poder presentar unas cifras cercanas al equilibrio económico al final de la presente temporada.

El presidente de la entidad sevillista comenta que, en caso de haber podido hacer operaciones de venta, podrían haber obtenido cerca de 90 millones de euros, no realizándose estas operaciones debido a la pretensión de los jugadores. Esto podría haber permitido cumplir el objetivo de ingresos marcado el pasado año.

Sobre el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, Del Nido Carrasco espera poder licitar las obras en el primer trimestre de 2027 y llevaría hasta tres temporadas su construcción. Para la financiación, se beneficiará por la actividad propia del estadio.

Varios son los accionistas que están abroncando al actual Consejo de Administración antes de comenzar la votación del primer punto, repitiéndose lo mismo con el segundo.

Con más del 84% de los votos, se aprueba las Cuentas Anuales a resultado del ejercicio concluido el 30 de junio de 2022. Muchos son los accionistas que protestan antes de ello.

Más del 77% del capital representado aprueba estas Cuentas Anuales a resultado del ejercicio concluido el 30 de junio de 2023.

Varias son las voces discordantes hacia el actual Consejo de Administración, venidas de los accionistas José María del Nido Benavente y César Romero de la Osa. Se ha llegado a escuchar "que hable el de la falange", con una referencia a Alberto Pérez-Solano

