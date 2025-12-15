El controvertido audio del VAR que pudo perjudicar al Sevilla contra el Oviedo: "Dame la imagen más atrás"

El audio publicado la RFEF muestra que el árbitro tuvo que solicitar a su compañero en el VAR que le enseñara la acción al completo, pues solo le había puesto en la pantalla el momento en el que impacta el balón en la mano, lo que resultó decisivo

El Sevilla se impuso con comodidad al Real Oviedo el pasado domingo, pero en el minuto 14 del partido, con 1-0 en el marcador con el tanto de Akor Adams, se produjo una situación arbitral que pudo cambiar el sino del partido por la controvertida actuación de VAR, comandado por González Francés.

De ese modo, el balón impactó en la mano de Batista Mendy tras un rebote y después de ser desplazado en el salto por el futbolista ovetense Dendoncker, pero El colegiado no señaló nada en su momento, de hecho las protestas no fueron considerables, pero desde la sala VOR, después de varios minutos con el juego detenido, se le recomendó que acudiera al monitor a revisar la jugada al considerar que la acción podría ser punible para pitar penalti.

El VAR llama al árbitro y le enseña el frame detenido con la el balón en la mano de Mendy

"Te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti, avísame cuando estés en la pantalla", pidió González Francés al colegiado del encuentro tal y como se aprecia en al audio del VAR publicado oficialmente por la RFEF en sus redes oficiales.

Cuando llegó al monitor, la imagen estaba detenida en el frame en el que el balón entra en contacto con la mano de Batista Mendy, lo que le advierte Díaz de Mera cuando se person�� en la posición. "Estoy viendo la mano extendida con el balón en la mano", señaló al árbitro, que rápido recibió respuesta del asistente en el VAR con un añadido perjudicial para los nervionenses: "Isidro, observo que existe un toque con la mano y hay un movimiento extra del jugador del Sevilla".

Díaz de Mera pide que rebobine la imagen al no hacerlo su compañero

Hasta ese momento, al colegiado no se le había ofrecido nada de lo que había ocurrido justo antes de que el balón impactara en la mano del medio nervionense, lo que provocó que el propio Díaz de Mera tuviera que pedirle que retrocediera la imagen para conocer el contexto completo de la acción.

"Dámela un poco más para atrás, porque quiero ver por qué el jugador del Sevilla se cae, dámelo un poquito más para atrás", solicitó el árbitro con mucho sentido al comprobar que su compañero no lo hacía, lo que fue clave para tomar una decisión. "Para mí el delantero del Oviedo se monta encima y en la acción de caer al suelo el defensa, el balón de manera accidental le golpea en la mano; veo que el delantero se apoya con la mano; voy a reanudar el partido con falta del delantero", sentenció Díaz de Mera, que no señaló penalti por considerar una falta previa.

Una decisión acertada que, eso sí, deja la duda de si hubiera pitado la pena máxima por esa mano en el caso de que no viniera precedida por lo indicado por el colegiado.