Bronca y abucheos en la Junta de Accionistas: "No consiento que nadie supla mi voluntad"

La Junta de Accionistas arrancó con un enfrentamiento entre padre e hijo, protestas contra el actual presidente y un aviso de José María del Nido Benavente cuando se le advirtió que debe votar en función del pacto

La Junta General de Accionistas del Sevilla, que se está celebrando esta tarde en el Hotel Meliá Lebreros, ha comenzado muy caldeada con una primera bronca entre padre e hijo que no se ha hecho esperar y que ha provocado abucheos y protestas contra José María del Nido Carrasco.

Todo ha comenzado cuando el presidente nervionense, en la apertura de la Junta de Accionistas, ha explicado que se debe cumplir el pacto firmado en el año 2019, en referencia a Del Nido Benavente tras su periplo en los juzgados, avisándole que, en caso de votar en contra del sentido impuesto por el pacto, del que ha sido informado, no será admitido e incumplirá lo pactado en este momento.

Estas palabras han causado malestar en un sector de los asistentes y ha habido abucheos dirigidos al máximo mandatario instantes antes de que Del Nido Benavente tomara la palabra y replicara las palabras de su hijo, con el que no mantiene relación desde hace mucho tiempo.

"El contenido del pacto de socios no es oponible al mismo ni puede ser esgrimido para privar del derecho de voto", señaló el exdirigente, que reprochó con acritud que le haya impedido votar: "Fui privado ilegítimamente del derecho de voto en la junta de accionista del 9 de noviembre de 2021"

En este sentido, dejó claro que no va a permitir que se supla su voto ni su identidad en ningún momento, porque recordó que, recientemente, una orden judicial le permite votar libremente.

"Si pretendieran suplir mi voluntad, como en el pasado, en virtud del meritado pacto, les recuerdo que el Juzgado de Primera Instancia nº10 de Sevilla permitió que José María del Nido Benavente pueda votar libremente cualquier acuerdo sin limitación", explicó Del Nido Benavente, fue más allá y amenazó que de lo contrario se estaría faltando al veredicto judicial.

"Dejo expresa constancia de que no consiento que nadie supla mi voluntad ni mi voto en esta Junta General. De hacerse, será a sabiendas de que se desobedecen dos órdenes judiciales", advirtió Del Nido Benavente, que, en cualquier caso, no cuenta con el respaldo suficiente para que su posición sea relevante al perder el apoyo de los americanos, que se alinearon con el Consejo de Administración y dejaron sin margen de acción al antiguo presidente del Sevilla.