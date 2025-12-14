Sevilla 4-0 Oviedo: Timbalada africana en Nervión; la despedida de Akor Adams y Ejuke que nadie esperaba

El delantero, con un tanto y dos asistencias, y el extremo, con el golazo que cerró la goleada, se marchan por la puerta grande a la Copa de África después del balsámico triunfo en la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Eso sí, Almeyda suma dos bajas más y pueden ser cuatro: los también anotadores Djibril Sow y Batista Mendy pidieron el cambio

¡Venga ya! ¿Y ahora se van? En todo los contratiempos que rodean al Sevilla FC hay un inevitable halo de comicidad; pero, bueno, hoy toca celebrar la balsámica goleada al Real Oviedo. Un 4-0 que hacía mucho tiempo que no se veía en Nervión. Sólo cuatro victorias ha visto el Sánchez-Pizjuán en este 2025 que se despedía hoy, doblando las peores cifras cosechadas como local en los últimos 20 años; pero al menos la despedida ha sido festiva. Una timbalada africana cortesía de Akor Adams y Chidera Ejuke.

El '9' marcó el primero y dio las asistencias del segundo, obra de Djibril Sow, y del tercero, un golazo de Batista Mendy. El extremo se vistió de Maradona para redondear el marcador en el 89'. Para qué engañarse: la despedida que nadie esperaba. Ahora se marchan un mes a la Copa de África y ojo, porque en un partido en el que Almeyda contaba con 10 bajas (ocho por lesión y dos por sanción), acabaron pidiendo el cambio Sow y Batista Mendy. Cruzando los dedos en medio de la fiesta nigeriana para alegrar el fin de año y ganar oxígeno clasificatorio: más cinco sobre el descenso.

Gol y asistencia de Akor Adams con larguísimo sainete de VAR entre medias

La primera ocasión del partido fue para el Oviedo, en el 3', con una prolongación de Dendoncker que Rondón remató a las manos de Vlachodimos; pero el que se adelantó fue el Sevilla FC, que apenas unos segundos después puso el 1-0 en su primera llegada al área visitante. Fue un 'ataque sorpresa'. Fue un gran transición armada en apenas tres toques: recupera Carmona en campo propio, Agoumé recibe en la frontal y lanza un pase filtrado a la espalda de la adelantadísima zaga carbayona para dejar a Akor Adams totalmente solo en una carrera de 25 metros hacia el arco visitante.

El '9', que jugaba su último partido antes de irse con Nigeria a jugar la Copa de África, aguantó bien para no caer en fuera de juego (por fin en línea), se la dio larga con la bota derecha y superó la desesperada salida de Aaron Escandell con un sutil toque con el pie izquierdo. Estaba enchufado Akor, que también fue el artífice del 2-0; pero para esa acción hubo que esperar una esperpéntica espera de casi seis minutos porque en el VAR tuvieron a bien revisar con parsimonia una carambola en el área del Sevilla FC. Intentaba cabecear Dendoncker en el segundo palo y el balón pega en el brazo de Batista Mendy en plena caída hacia atrás, desequilibrado por el choque y después de haber pegado previamente en la cabeza del sevillista y en el muslo del ovetense David Costas.

Djibril Sow, gol y lesión: pide el cambio en el descanso y aumenta los problemas del Sevilla FC

Con pitos de impaciencia y protestas de ambos equipos, Díaz de Mera fue al monitor para revisar la acción. A todas luces era una acción involuntaria y no punible, pero visto lo visto en esta liga, uno ya se puede esperar cualquier cosa. El manchego, en cambio acabó señalando falta en ataque de Dendoncker y el juego se reanudó con el segundo tanto local. A Akor Adams le dio por galopar entre tres defensores del Oviedo en una conducción escorado en banda derecha y consiguió enviar el balón al centro del área, donde apareció llegando desde atrás Djibril Sow para, con un leve toque de puntera justo antes de chocar con un rival y caer al césped, batir de nuevo a Aaron Escandell con una parábola en espiral que acabó entrando rasita y ajustada al palo largo.

Era el minuto 22, pero poco más que reseñar hubo hasta el descanso, más allá del buen nivel de los canteranos Andrés Castrín y Oso o de los gestos de frustración de un Alexis Sánchez al que no le sale nada. En cuanto a llegadas, sólo mencionar el intercambio de golpes en el largo tiempo añadido (cortesía del VAR): un cabezazo alto de Lucas Ahijado tras una salida en falso de Vlachodimos en un córner que no era y una volea alta del desatado Akor Adams, tras un balón cabeceado por Agoumé que botó hasta tres veces en el área del Oviedo mientras el nigeriano cuerpeaba con los centrales para hacerle sitio a su disparo, sobrado de potencia y falto de colocación esta vez.

Golazo de Batista Mendy con taconazo de 'Súper Akor' y filigrana de Ejuke

Al asueto se llegó con 2-0 y la reanudación ofreció una noticia mala y otra buena: Sow se retiraba lesionado -entraba Manu Bueno-, otro más a una enfermería que ya contaba con ocho pacientes (más dos sancionados); pero Batista Mendy se colocaba el esmoquín para poner el 3-0 con una acción de etiqueta. Otra vez apareció un inspiradísimo Akor Adams (gol y dos asistencias), que la bajó en la frontal del área y la puso de tacón para Batista Mendy, quien se deshizo de Carmo con un habilidoso cambio de pie en una baldosa y definió con un cañito a Aaaron Escandell.

Justo después, el meta visitante salvó por dos veces el cuarto: voló para desviar a córner un cabezazo y se estiró para repeler un derechazo cruzado, ambos con firma de 'Súper Akor'. Bueno, más que evitarlo lo retrasó mientras pudo. El 4-0 llegaría ya en el 89' ante un Oviedo que jugaba con 10 por la calamidad de David Carmo. Como estaba apercibido, intentó limpiarse mientras se va a la Copa de África con Angola, pero apenas unos segundos después de forzar la amonestación atropelló a Miguel Sierra (más minutos para el joven extremo) y fue expulsado.

Luego, en el último minuto, Ejuke puso la puntilla con otra jugada para los 'high-lights' de la jornada: recibió un pase de Oso pegado a banda izquierda, encaró y se fue de los dos primeros rivales que le salieron a tapar, dejó atrás a otros dos defensores con un recorte en el área y soltó un derechazo que se coló de nuevo entre las piernas de Aarón Escandell. Fiesta africana en Nervión.

Ficha técnica del Sevilla - Oviedo de LaLiga

4.- Sevilla FC: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Fábio Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Batista Mendy (Miguel Sierra 76'), Agoumé (Joan Jordán 86'), Sow (Manu Bueno 46'); Alexis Sánchez (Ejuke 76') y Akor Adams.

0.- Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas Ahijado (Dani Calvo 46'), David Costas, David Carmo (83'), Alhassane Rahim; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Alberto Reina (Brekalo 61'), Ilyas Chaira (Forés 46'); y Rondón (Pablo Agudín 80').

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escudero (Colegio Castellano-manchego). Expulsó por doble amarilla al visitante David Carmo (82' y 83'). Amonestó al local Agoumé.

Goles: 1-0 (4') Akor Adams; 2-0 (22') Sow; 3-0 (51') Batista Mendy; 4-0 (89') Ejuke.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 16 en LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante un total de 32.885 espectadores.