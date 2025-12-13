Drama en la lista del Sevilla contra el Oviedo: diez bajas y ocho futbolistas del filial

Almeyda no puede contar finalmente con Kike Salas, Januzaj y Suazo pese a que se entrenaron en las últimas sesiones y únicamente ha recuperado a tiempo a Juanlu

El Sevilla recibe mañana domingo al Real Oviedo en una cita que se presenta como una auténtica final para los nervionense por una crisis de resultados que le obligan a afrontar este duelo a dos puntos del descenso tras los triunfos de Girona y Mallorca.

Por ende, los blanquirrojos necesitan retener los tres puntos en Nervión para tomar aire, objetivo para el que Almeyda no contará un partido más con numerosos efectivos a pesar, al menos, de haber recuperado a tiempo a Juanlu.

Ocho futbolistas con ficha del filial en la lista del Sevilla contra el Oviedo

De este modo, el club ha hecho pública durante esta tarde la lista de 22 jugadores para la visita del Oviedo, que, debido a las notables ausencias, incluye a ocho futbolistas con ficha del filial. Así, además de los habituales Manu Bueno, Andrés Castrín y Oso, Almeyda también ha llamado a Alberto Flores, suplente mañana por la lesión de Nyland, Lorenzo, Miguel Sierra, Iker Muñoz y el delantero Álex Costa.

Así las cosas, Kike Salas, Suazo y Januzaj finalmente no han llegado a tiempo pese a entrenarse con el resto en las últimas sesiones, por lo que engrosan amplia nómina de bajas que se completa con los futbolistas que en ningún momento han tenido opciones de estar contra el Oviedo. Son los casos de Nianzou, Marcao, Rubén Vargas, Nyland y Azpilicueta, que cayó lesionado en la sesión de martes.

La defensa, la posición más mermada

Por si fuera poco, también se han quedado fuera los sancionados Isaac Romero y Peque, por lo que las bajas Almeyda pierde a un total de diez futbolistas con ficha del primer equipo para el enfrentamiento contra los carballones. Es decir, que con respecto al choque contra el Valencia, la única buena noticia ha sido el regreso de Januzaj, ausente en Mestalla por sus molestias.

Así las cosas, la posición más dañada es la defensa, con hasta cinco efectivos en fuera de juego, tres de ellos centrales, por lo que para el eje de la retaguardia únicamente dispone de Ramón Martínez, Andrés Castrín y Fábio Cardoso, con la opción de retrasar a Gudelj. El argentino ha llamado al zaguero del filial Iker Muñoz.

Esta es la lista completa del Sevilla para el choque de este domingo contra el Oviedo: Odysseas Vlachodimos, Alberto Flores, Lorenzo, Carmona, Juanlu, Fábio Cardoso, Ramón Martínez, Andrés Castrín, Íker Muñoz, Oso, Batista Mendy, Djibril Sow, Manu Bueno, Joan Jordán, Gudelj, Agoumé, Alfon, Ejuke, Miguel Sierra, Alexis Sánchez, Akor Adams y Álex Costa.