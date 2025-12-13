El catálogo de ventas del Sevilla para el mercado de fichajes de enero: Carmona, Vargas, Agoumé, Juanlu y... ¿Akor Adams?

En la actual plantilla nervionense sólo hay cinco futbolistas que hayan sido capaces de revalorizarse en los últimos seis meses; eso sitúa a los canteranos como principales candidatos para buscar en enero esos ingresos económicos tan necesarios para equilibrar la situación financiera y para poder aspirar a reforzar la plantilla de Matías Almeyda

Tanto el consejo de administración del Sevilla FC, a través del presidente José María del Nido, como la dirección deportiva, comandada por el siempre optimista Antonio Cordón, vienen dejando muy claro dos aspectos de cara al inminente mercado invernal de fichajes: por un lado, que la plantilla de Matías Almeyda necesita refuerzos en varias demarcaciones después de una ventana estival en la que no se pudieron abordar todas las carencias y, por otro, que esa intención sólo se podrá llevar a cabo si antes se dan salidas que metan el dinero en la caja y que equilibren las complejas cuentas económicas. Estos condicionantes sitúan de lleno en el catálogo de ventas para enero a jugadores como Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Rubén Vargas, Lucien Agoumé... ¿y Akor Adams?

Juanlu sigue siendo el principal activo del Sevilla, seguido de Carmona, Vargas y Agoumé

Más que nada, son los cuatro futbolistas nervionenses con más valor de mercado después de la última actualización del portal especializado de Transfermarkt, a las puertas del mercado de invierno. Los dos carrileros canteranos, Juanlu y Carmona, siguen siendo los dos principales activos después de mantener sus tasaciones de 15 y 12 millones de euros, respectivamente; con ascensos al segundo escalón del extremo Rubén Vargas (+1 mill��n con respecto a junio) y del centrocampista Lucien Agoumé (+4).

El '16' lleva protagonizando rumores de salida de manera ininterrumpida desde el pasado verano y la prensa italiana anuncia desde hace meses que el SSC Napoli podría volver a la carga en enero, aprovechando que el quinteño lleva casi toda esta primera vuelta como suplente de Carmona. Insustituible para Almeyda, el '2' no sólo se consolida como lateral derecho titular; sino también como primera opción para el carril zurdo y como recurrente solución para el centro de la zaga. Su polivalencia es muy útil en una plantilla mermada de manera constante por la lesiones y el de El Viso es el único sevillista que supera los 1.000 minutos de juego. Él también estuvo cerca de irse al Nottingham Forest; pero decidió romperlo con todo ya acordado. Este próximo mes de enero volverá a hablarse de él.

Akor Adams se revaloriza, notable subida de Suazo y leve crecimiento de Marcao

En toda la plantilla del Sevilla FC sólo hay cinco futbolistas que se hayan revalorizado en los últimos seis meses. En este sentido, junto al suizo y al francés destaca el delantero Akor Adams (+2), que alcanza un precio de siete millones, por encima de los 5,5 que costó hace un año pero por debajo de su tasación de entonces (7,5 millones). Eso sí, ahora se marcha a jugar la Copa de África y puede seguir ganando repercusión, pues con Nigeria ha vivido sus mayores alegrías en este 2025.

Los otros dos futbolistas que mejoran su valor de mercado con respecto a la anterior actualización, nada más finalizar la pasada temporada 24/25, son dos veteranos que se han convertido en fijos con Matías Almeyda: el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo (+3), que llega hasta los siete millones de euros desde los cuatro millones en los que estaba tasado cuando llegó a coste cero al Sevilla FC después de terminar contrato en el Toulouse FC; y el central brasileño Marcao Teixeira (+ 0,5), cuya continuidad le ha permitido crecer de los 2 a los 2,5 kilos; lejísimos de los 12 que pagó el club en el verano de 2022 y de los 15 que tuvo como techo en el Galatasaray.

Los jugadores del Sevilla FC con más valor de mercado en diciembre de 2025

El Sevilla FC sólo tiene a cinco jugadores que superen los 10 millones de euros, aunque uno de ellos es cedido, y es el undécimo club de LaLiga por valor de mercado con un total de 131,4 millones de valor global, por debajo de RC Celta (140,4), Girona FC (146,5), Valencia CF (156), Real Betis (219,8), Real Sociedad (250,7), Villarreal CF (269,7), Athletic Club (303), Atlético de Madrid (589), FC Barcelona (1.120) y el Real Madrid (1.380).