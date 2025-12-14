Xabi Alonso ‘saca pecho’ tras la victoria del Madrid en Mendizorroza: “El equipo ha seguido dando la cara”

El Real Madrid salió reforzado de Mendizorroza tras un triunfo exigente ante el Deportivo Alavés. Xabi Alonso valoró el esfuerzo de su equipo en un contexto adverso, marcado por las bajas y la intensidad del rival, y subrayó la importancia de dar continuidad a las sensaciones positivas mostradas

El Real Madrid logró en Vitoria una victoria de peso en un escenario que se planteaba adverso. Tras el encuentro, Xabi Alonso compareció ante los medios en la sala de prensa de Mendizorroza para analizar un partido que, según reconoció, tuvo fases muy distintas, pero que acabó resolviéndose gracias a la capacidad competitiva de su equipo. El técnico tolosarra puso en valor el esfuerzo colectivo en una noche condicionada por las numerosas ausencias y por la exigencia del rival.

“El partido ha sido competido. Creo que hemos empezado muy bien, nos hemos puesto por delante y luego hemos perdido un poquito el control del balón”, explicó Xabi Alonso en su valoración inicial. El entrenador reconoció que esa pérdida de dominio penalizó al equipo en la primera mitad, aunque destacó la reacción tras el descanso. “En la segunda sí que hemos empezado bien; hemos tenido varias ocasiones para poder marcar ese segundo gol”, añadió.

El técnico madridista también analizó la acción del empate del Alavés, señalando un error puntual dentro de un buen rendimiento defensivo general. “Hemos concedido en la única acción en la que Valdepeñas ha fallado, porque todas las otras han estado muy correctas. Han jugado muy bien”, afirmó, antes de poner el foco en la respuesta posterior del equipo. “El equipo ha seguido dando la cara, ha seguido peleando el partido en un estadio complicado, ante un rival muy intenso”.

El posible penalti sobre Vinícius

Uno de los momentos más comentados del partido fue una acción polémica en el área que el Real Madrid reclamó como penalti. Xabi Alonso fue claro al respecto, aunque evitó entrar en valoraciones sobre el colegiado. “Voy a hablar de la acción; del árbitro no voy a hablar. A mí me ha parecido penalti claro. Vini va muy rápido, hay contacto y me sorprende mucho que no vaya ni al VAR en esa acción”, declaró.

Cuestionado por precedentes arbitrales recientes, el entrenador fue escueto. “Bueno, tú lo has dicho y lo dejamos ahí”, respondió, dejando entrever su disconformidad sin prolongar la polémica. En ese sentido, insistió en que el equipo debe centrarse en su trabajo y seguir adelante pese a las decisiones que no compartan.

Aprender del pasado y mirar al futuro

Alonso comparó el duelo de Mendizorroza con encuentros anteriores en los que el equipo no había ofrecido su mejor versión. “El día del Celta no fue un buen partido; nos faltaron muchísimas cosas”, reconoció, aunque quiso marcar diferencias. “Hoy ha habido cosas positivas, ha habido cosas que necesitamos sí o sí todos los partidos y otras cosas que tenemos que mejorar”. No confromandose con lo mostrado en la victoria ante el Alavés.

El técnico insistió en la idea de continuidad como clave para el crecimiento del equipo. “Necesitamos continuidad, necesitamos constancia; es LaLiga y, si sirve para aprender, ahora que no se quede en el olvido”, remarcó, subrayando que una sola victoria no cambia dinámicas de manera automática.

Unidad, cantera y próximos retos

Uno de los nombres propios de la noche fue Valdepeñas, que debutó con el primer equipo en un contexto complicado. Xabi Alonso no escatimó elogios. “Le felicito no solo por el debut, sino por el partido que ha hecho, que ha competido y ha sido un jugador muy estable”, señaló. “Debutar con el Real Madrid siempre es un día señalado”.

El entrenador destacó la unión del grupo en un momento delicado del calendario. “Estamos todos los días preparando, cada tres días, un partido”, explicó, recordando que antes del parón aún quedan compromisos importantes. “Tenemos la Copa el miércoles y luego el último partido en casa contra el Sevilla. Queda mucho”.

Para cerrar, Alonso puso en valor el contexto del triunfo. “Este es un campo muy competido. El Alavés está jugando con mucho ritmo y con mucha intensidad. Era difícil ganar aquí”, concluyó.