Coudet se va con las manos vacías pese al buen juego del Alavés ante el Madrid: “Por lo menos tendríamos que haber puntuado de mínima”

El Deportivo Alavés firmó uno de sus partidos más completos de la temporada, pero volvió a comprobar la crudeza de la élite ante un rival que no perdona. Eduardo Coudet valoró con amargura la derrota frente al Real Madrid, convencido de que su equipo mereció, como mínimo, sumar

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, compareció en la sala de prensa de Mendizorroza tras la derrota ante el Real Madrid por 1-2 y dejó una sensación clara: orgullo por el rendimiento de sus jugadores, pero un profundo malestar por marcharse sin premio después de un gran esfuerzo colectivo.

Para el técnico argentino, el primer gol visitante fue un punto de inflexión. “Estábamos bien, habíamos tenido un par de situaciones claras, como la de Toni, y cuando teníamos el control llegó el golpe. Contra estos equipos cualquier error lo pagas”, explicó. Coudet lamentó que el Alavés no aprovechara sus momentos de dominio, algo que ante rivales de este nivel resulta decisivo. “Cuando tienes el control y las situaciones, no puedes perdonar porque ellos después no te perdonan”, insistió.

Pese a la derrota, el preparador babazorro fue claro al analizar las sensaciones del equipo. “Perdemos y nunca salimos satisfechos, pero el juego fue bueno. El equipo trabajó mucho e intentó jugar todo el tiempo”, señaló. A su juicio, el Alavés supo competir de tú a tú y el plan de partido quedó reflejado sobre el césped. “Preparamos un partido para ganarlo, para ser protagonistas, para disputarlo de igual a igual y lo hicimos”, afirmó.

El desgaste y el golpe del segundo gol

Coudet también explicó cómo el esfuerzo físico condicionó el tramo final del encuentro. “Hicimos un gran desgaste y ellos se armaron mejor atrás, se hicieron más cortos y defendieron el resultado”, analizó. El segundo gol del Real Madrid terminó de castigar a un Alavés que ya estaba volcado en busca del empate. “Ese segundo gol nos golpeó y duele porque hacer un buen juego y quedarte con las manos vacías lastima mucho”, reconoció.

El técnico recordó además una intervención clave de Courtois al final de la primera mitad. ���Hubiese sido importante irnos igualados al descanso. Creo que hasta la paró con la cara”, comentó, subrayando esos detalles que deciden partidos de este calibre. Para Coudet, el sentimiento general es claro: “Por lo menos tendríamos que haber puntuado de mínima”.

Cambios, bandas y nombres propios

Uno de los aspectos que destacó el entrenador fue el rendimiento por banda derecha, especialmente con la entrada de Carlos Vicente. “Los dos de la derecha son importantes, diferentes pero importantes. Hoy Calebe inició y Carlos Vicente entró después y los dos lo hicieron muy bien”, explicó. El argentino valoró la capacidad del equipo para adaptarse a distintos registros y repartió el mérito entre los futbolistas. “No es mérito del entrenador, es mérito de los jugadores y de su comprensión del juego”, apuntó.

Sobre el segundo gol encajado, Coudet admitió que aún no había podido analizarlo con detalle. “Cualquier error lo pagas y nos duele que sea algo que habíamos trabajado mucho, no conceder transiciones”, dijo, insistiendo en la crudeza de enfrentarse a equipos de máxima jerarquía.

Cuestionado por posibles acciones polémicas, el técnico fue sincero sobre el penalti a Vinícius reclamado por el Madrid. “Los entrenadores pedimos siempre para nosotros, es la verdad. No la volví a ver y no te puedo decir si fue o no fue”, reconoció, evitando entrar en una polémica mayor.

Por último, Coudet ya puso la vista en el próximo compromiso. “Ahora hay que pensar en el partido del miércoles y ver cómo llegamos físicamente. Este partido nos llevó a un gran desgaste”, concluyó. El Alavés se queda sin puntos, pero con la convicción de haber competido de verdad ante uno de los gigantes del campeonato.