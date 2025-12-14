Alavés - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 16 de LaLiga

Xabi Alonso se la juega ante un Alavés que quiere convertir Mendizorroza en una caldera

El partido que cierra la jornada dominical de LaLiga es un duelo clave: Deportivo Alavés vs. Real Madrid en Mendizorroza.

El Alavés, undécimo con 18 puntos, llega tras un arranque irregular: de sus últimos cinco partidos solo ha ganado dos. La semana pasada, se impuso 1-0 a la Real Sociedad en casa y ahora busca brindar otra victoria a sus aficionados. Como local, ha sumado 14 puntos en ocho partidos, y un triunfo ante el Madrid le permitiría escalar posiciones en la tabla.

Por su parte, el Real Madrid afronta un momento crítico. La paciencia se agota y los seguidores demandan victorias; Xabi Alonso lo sabe, y su futuro puede verse comprometido si no logra una actuación convincente en Vitoria. El equipo blanco llega tras dos derrotas consecutivas, con síntomas de desconexión y falta de entendimiento dentro del campo.

Actualmente, el Madrid es segundo con 36 puntos, un punto por encima del Villarreal y cuatro por detrás del Barcelona. Sus últimos cinco resultados muestran altibajos: tres empates seguidos, una victoria y la derrota ante el Celta. A domicilio, ha logrado 18 puntos en nueve partidos.

Alavés No Iniciado - R. Madrid

El historial entre ambos es favorable al conjunto blanco: 36 victorias, 3 empates y 5 triunfos del Alavés.

Deportivo Alavés - Real Madrid CF: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El partido entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid, tendrá lugar este domingo 14 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio de Mendizorroza.

Deportivo Alavés - Real Madrid CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimosexta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por DAZN, por el canal DAZN LaLiga, sintonizable en el dial 55 y por el canal DAZN LaLiga 2, sintonizable en el dial 58 a través de la plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como en las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 113) o LaLiga TV Bar (302).

Deportivo Alavés - Real Madrid CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimosexta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Eduardo Coudet, Xabi Alonso y del resto de protagonistas.