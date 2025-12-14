Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la victoria del Real Madrid y la derrota del Athletic Club

Este domingo LaLiga EA Sports disputó un total de tres encuentros ya que el partido que estaba previsto a las 18:30 horas entre Levante y Villarreal quedó aplazado por la borrasca Emilia

Este domingo LaLiga EA Sports no escatimó en espectáculo. Empezó la jornada dominical con el duelo entre Sevilla y Real Oviedo. A las 16:15 se enfrentaron Celta de Vigo y Athletic Club. A las 18:30 estaba previsto el partido entre Levante y Villarreal pero la borrasca Emilia lo aplazó sin tener fecha prevista por el momento. Cerró la jornada el duelo entre Deportivo Alavés y Real Madrid.

Sevilla 4-0 Real Oviedo

El Sevilla tomó oxígeno con un triunfo balsámico (4-0), el tercero en casa de la temporada, que le da tranquilidad al machacar con cuatro goles a un Real Oviedo inofensivo en ataque y catastrófico en defensa, que sigue hundido en la penúltima plaza de LaLiga EA Sports. Un gol a los 4 minutos del nigeriano Akor Adams, que hizo un gran partido, marcó y dio dos asistencias, y otro del suizo Djibril Sow, en el 22, dieron una clara ventaja al equipo del argentino Matías Almeyda al descanso, tras el que llegaron dos más del francés Batista Mendy (m.51) y del nigeriano Chidera Ejuke (m.89) para que el Sevilla lograra su victoria más abultada del curso.ç

Celta de Vigo 2-0 Athletic Club

El Celta se reengancha a la pelea por las plazas europeas después de sumar su primera victoria liguera en Balaídos ante el Athletic Club, al que noqueó en el arranque del segundo tiempo con goles de Williot Swedberg y Jones El-Abdellaoui, antes de que Radu detuviese un penalti a Nico Williams.

Deportivo Alavés 0-1 Real Madrid

Un golazo de Mbappé en el primer tiempo desequilibró la contienda a favor del Real Madrid en el primer tiempo (minuto 24). El VAR anuló también un gol al Real Madrid por manos de Jude Bellingham en el 28. En el segundo tiempo el Deportivo Alavés continuó apretando a un Real Madrid que no tenía ni mucho menos sentenciado el partido. Empató para los babazorros Carlos Vicente en el 70 y cuando parecía que terminaría todo en tablas, llegó el gol de Rodrygo, el segundo en dos partidos consecutivos del brasileño. Fue en el 76 a pase de un Vinicius que se jugó la expulsión por doble amarilla.

