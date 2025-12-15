Claudio Barragán sobre el banquillo de la Real Sociedad: "Puede ser una motivación extra"

La Real Sociedad prepara el duelo copero ante el Eldense, con el banquillo removido tras la destitución de Sergio Francisco. El entrenador del cuadro alicantino, Claudio Barragán, quiere aprovechar la situación para dar la campanada en la Copa del Rey

La destitución de Sergio Francisco en la Real Sociedad ha desatado el caos en Anoeta. Los nombres de los candidatos al banquillo donostiarra se multiplican, mientras que Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B, se hace cargo del equipo a la espera de que la directiva elija el sustituto de Sergio Francisco. Mientras tanto, el combinado vasco prepara el partido de la Copa del Rey ante el Eldense, equipo de Primera RFEF que espera poder usar el factor desestabilizador que vive la Real Sociedad a su favor. Precisamente, Claudio Barragán, entrenador del cuadro alicantino, ha hablado sobre el banquillo de la Real Sociedad y ha destacado que es "una motivación extra" para ello ya que "la gente suele levantar las orejas".

Claudio Barragán tacha como "motivación extra" la situación del banquillo de la Real Sociedad

La destitución de Sergio Francisco no ha pasado desapercibido para el siguiente rival de la Real Sociedad, el Eldense, que intentará dar la campanada en la Copa del Rey eliminando al cuadro donostiarra. Claudio Barragán avanza que será muy complicado y que el cambio de entrenador es una "motivación extra" para ellos. Sobre el relevo en el banquillo en la Real Sociedad, Claudio Barragán comentó que "cuando hay un cambio de entrenador puede ser una motivación extra porque la gente suele levantar las orejas. Seguramente nos encontraremos a una Real con ese plus, pero nosotros también estamos motivados". En este sentido, el técnico valenciano apela al apoyo desde la grada para intentar sorprender a la Real Sociedad porque "el equipo se lo merece por lo que está haciendo esta temporada. Es un día para disfrutar todos, tanto el equipo como la afición".

La Real Sociedad se encomienda a Ansotegi

Mientras tanto, la Real Sociedad se encomienda a Ansotegi que tendrá la dura tarea de pasar de ronda con un equipo devastado tras el adiós a su técnico. Los resultados no acompañan y las sensaciones son muy negativas en el cuadro donostiarra que trabaja sin descanso en busca de un entrenador que sea capaz de renacer un proyecto que se hunde poco a poco. Tal y como informó el domingo el club, Ansotegi únicamente estará para el partido en Elda y ante el Levante: "El mensaje del club fue muy claro, por lo que estaré solo esta semana", ha señalado. "Tengo que ver qué decir a los jugadores; son pocos días y tengo que darles dos o tres mensajes claros para ganar estos dos partidos", ha subrayado. Ansotegi estuvo en el cuerpo técnico de Imanol Alguacil en su etapa en el primer equipo, y medio año después de la marcha del oriotarra, ahora será el primer entrenador, algo que, según ha reconocido, no se esperaba.