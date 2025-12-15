La Real Sociedad acelera el fichaje de Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad tiene un principio de acuerdo con el entrenador de Estados Unidos, de origen italiano, para ser el sustituto de Sergio Francisco, quien ha sido despido en las últimas horas como técnico del equipo txuri-urdin por los malos resultados en este comienzo de temporada

La Real Sociedad no ha perdido el tiempo y ha pegado un acelerón para cerrar el fichaje de su nuevo entrenador, apuntando a ser Pellegrino Matarazzo. El técnico, natural de Estados Unidos pero de origen italiano, estuvo a punto de llegar al club txuri-urdin en el pasado mes de noviembre, pero la reacción que tuvo el equipo con Sergio Francisco, despedido en los últimos días por los malos resultados en el comienzo de temporada, paralizó el movimiento.

La Real Sociedad ha intensificado las negociaciones con Pellegrino Matarazzo con el que tiene un principio de acuerdo tal y como han informado Radio Marca y Noticias de Gipuzkoa. El de Estados Unidos, pero de origen italiano, llegará para hacerse cargo del equipo txuri-urdin con el objetivo de reconducir la situación deportiva y alejarse así de los puestos de descenso a Segunda división. Se espera que el fichaje se oficialice en las próximas horas.

¿Quién es Pellegrino Matarazzo? El entrenador elegido por la Real Sociedad para sustituir a Sergio Francisco

Pellegrino Matarazzo es un entrenador desconocido en España, pero con una carrera muy respetable en la Bundesliga de Alemania. A sus 48 años, el técnico lo ha hecho bien en el Stuttgart y en el Hoffenheim, su último equipo el cual dejó en noviembre de 2024.

Por tanto, Pellegrino Matarazzo lleva más de un año sin entrenar, esperando una oportunidad que encajara en sus pretensiones, siendo la Real Sociedad su siguiente paso en su carrera deportiva si es que nada se rompe a última hora.

El técnico de Estados Unidos gusta por su estilo de juego y también por su apuesta, a priori, por los jugadores jóvenes. Ambos aspectos son dos pilares clave en lo que se basa actualmente la Real Sociedad que necesita de un entrenador que le dé minutos a los futbolistas que se forman en su cantera, Zubieta.

Problemas de la Real Sociedad con el resto de candidatos: Thiago Motta, García Pimienta...

De este modo, la Real Sociedad se ha decantado por Pellegrino Matarazzo por encima de otros entrenadores que también gustaban mucho al presidente, Jokin Aperribay, y al director deportivo, Erik Bretos.

Uno de los que más encajaba era Thiago Motta, pero las exigencias económicas del italo-brasileño hacían la operación muy complicada. Por otro lado estaban las opciones españolas como Xavi García Pimienta, Luis García Plaza o, incluso, Raúl González, que ha sido vinculado en las últimas horas, pero que eran más alternativas por si fallaban las opciones que más convencían en el club de San Sebastián.