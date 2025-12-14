Thiago Motta es el técnico de consenso en la Real Sociedad

La figura del italo-brasileño es la que más convence y gusta en Zubieta por su filosofía de juego y capacidad para proyectar jugadores, de ahí que estén negociando con su entorno aunque sin descartar otras vías que también son valoradas por la dirección deportiva, como la de Matarazzo

La etapa de Sergio Francisco al frente de la Real Sociedad ya es historia. El técnico irundarra ha sido destituido esta mañana tras no conseguir remontar el vuelo del equipo y sumar tan sólo 16 puntos en las primeras 16 jornadas de LaLiga. La remontada del Girona en Anoeta el pasado viernes fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Jokin Aperribay, que hoy ha hecho oficial la decisión de despedir al técnico.

Al mismo tiempo, la Real Sociedad anunciaba que su recambio en el banquillo donostiarra será el hasta ahora técnico del filial, el Sanse, Jon Ansotegi, que estará acompañado por su segundo Imanol Agirretxe, aunque será solo hasta el parón navideño. Esta misma tarde Ansotegi dirigirá su primera sesión con la mente puesta ya en el partido de Copa del Rey ante el Eldense del próximo martes.

Mientras tanto, Jokin Aperribay y Erik Bretos se pondrán manos a la obra en buscar el recambio definitivo, no descartando evidentemente la opción de casa en el que caso de que el equipo de un cambio drástico en juego y resultados. De hecho, nunca han dejado de mirar al mercado de técnicos pues el futuro de Sergio Francisco estaba en entredicho ya desde el parón de octubre, cuando tras el mismo logró una buena racha de resultados para salir del descenso, pero tras el parón de noviembre tan solo ha sido capaz de sumar tres de doce puntos, lo que ha llevado a esta decisión.

De la vía nacional a la preferencia extranjera

En aquel entonces sonaron técnicos como Xavier García Pimienta, sin equipo desde que fuera despedido del Sevilla la pasada temporada, o Luis García Plaza, que hace apenas un par de semanas estuvo negociando para hacerse con el banquillo del Levante, con el que no hubo acuerdo final y sigue a la espera de otro proyecto.

Sin embargo, parece que ahora los tiros de la dirección deportiva txuri urdin van por otro camino y ahora optarían más por la vía extranjera, donde también hay opciones que gustan como son las de Pellegrino Matarazzo o Marco Rose, apuntada por El Diario Vasco, pero también el de un viejo anhelo que ya estaba en las quinielas en octubre, y que ahora mismo sería el que más convence a todos como es el italo-brasileño Thiago Motta, según apunta Deportes COPE Gipuzkoa.

Motta, la opción que más gusta en Zubieta

El exfutbolista del Barcelona está sin banquillo tras ser despedido la pasada temporada de la Juventus, y según el medio vasco la Real Sociedad está en negociaciones con el entorno del técnico, ahora sin la celeridad de cerrarlo pues Ansotegi se hará cargo del equipo hasta Navidad. En Zubieta gustó mucho la etapa de Motta al frente del Bolonia, al que llevó a competición europea con un estilo de juego y una filosofía que encajarían en San Sebastián, ya que prioriza el buen trato del balón y la proyección de jugadores jóvenes, por lo que se considera además como una opción de presente y futuro y no un remedio a corzo plazo.