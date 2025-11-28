El resurgir de Sergio Francisco impidió el fichaje de Matarazzo en la Real Sociedad

El técnico txuri urdin estuvo al borde de la destitución y fueron varios los técnicos que se manejaron como posible sustituto, conociéndose que el acuerdo con el estadounidense estaba prácticamente cerrado

La Real Sociedad ha levantado el vuelo en LaLiga. Tras un inicio de temporada ciertamente preocupante, con una sola victoria y hasta cinco derrotas en las ocho primeras jornadas de LaLiga, el cuadro donostiarra enlaza ahora cinco encuentros consecutivos sin perder, amén de superar sin apuros la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en los que ha firmado tres triunfos en Anoeta y dos empates a domicilio. Pero a finales del mes de octubre, Sergio Francisco llegaba con la soga al cuello al duelo ante el Sevilla FC. La victoria por 2-1 ante los nervionenses dio una vida extra al técnico oritarra y los fantasmas de su posible destitución se han disipado desde entonces. Pero desde la dirección deportiva que comanda Erik Bretos trabajaban ya para firmar a un sustituto y hubo negociaciones muy avanzadas.

García Pimienta, Motta, Terzic...

Como informó ESTADIO Deportivo, la opción de Xavi García Pimienta era de una las preferidas. También estuvieron sobre la mesa Thiago Motta o Luis García Plaza e incluso se negoció con Edin Terzic, que prefirió esperar de nuevo al Borussia Dortmund. Pero ahora se ha conocido que el entrenador que estaba prácticamente atado para hacerse cargo del equipo era una apuesta un tanto arriesgada: Pellegrino Matarazzo. El estadounidense, sin experiencia en el fútbol español, era el elegido por el responsable de la planificación txuri urdin y el acuerdo para su llegada estaba casi cerrado, pero el resurgir de Sergio Francisco dejó en 'stand by' dicha posibilidad, según informa el periodista Matteo Moretto, lo que no descarta que pueda seguir anotado en la agenda de cara al futuro.

Toda una carrera en Alemania

A sus 48 años, el norteamericano se encuentra sin equipo desde que en noviembre de 2024 fuese destituido por el Hoffenheim, del que se hizo cargo mediada la 22/23. Y es que, casi toda su carrera la ha desarrollado en Alemania, también como jugador, militando en equipos modestos del país germano tras llegar en 2010 al Bad Kreuznach procedente del Columbia Lions. Su último equipo antes de colgar las botas fue el filial del Nurenberg y en ese mismo club comenzó su carrera como entrenador en categorías inferiores, llegando a dirigir a su segundo equipo en varios partidos en 2011.

Un ascenso y una clasificación para Europa

Ya en 2018 firmó por el Hoffenheim y actuó como asistente de Julian Nagelsmann y Alfred Schreuder en el primer equipo. Pero fue el Stuttgart el que le dio la oportunidad de estrenarse en la elite mediada la 19/20, logrando el ascenso a la Bundesliga y permaneciendo en su banquillo hasta comienzos de la 22/23. Poco después recibió la llamada de su anterior equipo, un Hoffenheim al que clasificó para la Europa League en la 23/24 al finalizar séptimo, siendo ese el gran aval de un entrenador que estuvo a punto de suplir a Sergio Francisco en el banquillo de Anoeta.