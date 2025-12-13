La pena de David Silva con la Real Sociedad: "Iba año a año"

El ex futbolista de la Real Sociedad tenía pensado renovar con el conjunto donostiarra. "Me veía muy bien para competir", ha declarado David Silva que tuvo que colgar las botas de forma repentina por una lesión de rodillas con 38 años, lo que le impidió seguir vistiendo la camiseta del cuadro 'txuri-urdin'

La Real Sociedad vive un momento de crisis. La derrota ante el Girona, tras los malos resultados cosechados en las últimas jornadas, vuelven a colocar a Sergio Francisco en la cuerda floja. La plantilla, posición por posición, alberga mucha más calidad de la que están demostrando en el terreno de juego y los aficionados añoran la reciente época dorada del cuadro blanquiazul en la que lograron tocar plata con una histórica Copa del Rey en la que vencieron en la final a sus eternos rivales, el Athletic Club. Uno de los grandes artífices de aquel triunfo fue David Silva. En poco tiempo, el canario se volvió un ídolo de la afición que mantiene en sus retinas las jugadas del internacional español en Anoeta. Su brillo en el cuadro donostiarra se apagó demasiado pronto por una lesión de rodilla que adelantó su retirada del fútbol, siendo esta la pena de David Silva con la Real Sociedad, equipo con quién tenía pensado ampliar un año más su contrato.

La retirada precipitada de David Silva en la Real Sociedad

El centrocampista canario, fue el protagonista del último episodio de 'El Camino de Mario', el podcast del exjugador del Atlético de Madrid y comentarista deportivo Mario Suárez. Allí, David Silva explicó su retirada del fútbol, condicionada por una lesión de rodilla con 38 años, factor determinante para tomar la dura decisión de colgar las botas. Su camino iba por otro lado totalmente diferente y, tras convertirse en un pilar fundamental de Imanol Alguacil y un ídolo de la afición 'txuri-urdin', la idea de David Silva era de renovar con los donostiarras. "Yo iba año a año", declaró el canario que no esconde la pena por no haber podido continuar vistiendo la camiseta de la Real Sociedad. "Me veía muy bien para competir", completó el ex futbolista.

La Copa del Rey, la otra gran espinita clavada de David Silva en la Real Sociedad

Otra de las grandes pesadumbres de David Silva en su corto paso por la Real Sociedad fue no poder celebrar junto a la afición el título de Copa del Rey perteneciente a la campaña 19/20 y cuya final se jugó en 2021 por la pandemia de Covid-19. Las restricciones obligaron a los jugadores donostiarras a celebrar en solitario el logro. "La pena es que no se pudo celebrar", señaló David Silva sobre la espinita que le queda clavada tras la consecución del título copero, el último que ha ganado la Real Sociedad que, desde entonces, no ha vuelto a tocar plata.