La Real Sociedad reconoce que está "tocando fondo"

El club donostiarra titula así el vídeo del 'inside' de la derrota ante el Girona, que ha dejado a Sergio Francisco en la cuerda floja, pudiendo ser destituido en las próximas horas

La Real Sociedad encadenó anoche su tercera derrota consecutiva en LaLiga, la segunda ante un rival directo por salir de la zona baja y en esta ocasión tras ponerse por delante y ver como el Girona le daba la vuelta al marcador en el tramo final del partido en Anoeta, lo que ha dejado a Sergio Francisco en la cuerda floja.

Y eso bien parece saberlo la propia Real Sociedad, que en la mañana de hoy ha publicado el clásico 'inside' de cada partido donde muestran los entresijos de todo lo que rodea al duelo y que ha titulado con un elocuente 'Tocando fondo' pues se queda tan solo a dos puntos de la zona de descenso a la espera de lo que lo hagan esta jornadas los otros rivales de la zonaba baja de la tabla.

De la alegría del 1-0 a la decepción del 1-2

Se las prometían muy felices los jugadores de la Real Sociedad, que llegaban con caras de concentración a Anoeta y disfrutando de algún que otro reencuentro como el de Hugo Rincón, cedido por el Athletic en e Girona, con Gorrotxategi, con el que coincidió la pasada campaña en el Mirandés, ambos departieron antes de duelo también con los txuri urdines Karrikaburu y Mikel Goti.

Por el túnel de vestuarios de camino al terreno de juego Aritz le decía a Guedes que iba a ser su día, y acertó, ya que el portugués lograría más tarde hacer el 1-0 aunque el resultado final no sería ese. Si el 1-1 fue inesperado, el 1-2 fue un jarro de agua fría que no podía ocultar la cara de Aihen cuando esperaba en la banda para entrar al campo.

Pitos para el equipo y para Sergio Francisco

La Real Sociedad no supo encontrar el camino del empate y acabó perdiendo, con la grada de Anoeta pitando a su equipo con la mirada puesta en Sergio Francisco, que podría tener las horas contadas como técnico de la Real Sociedad.

Eso sí, los jugadores donostiarras se quedaron sobre el césped para dar la cara ante su afición, aunque no podían ocultar que la derrota fue un varapalo, como reconoció el propio Igor Zubeldia. "Los primeros 15 o 20 minutos han sido buenos, pero después del gol nos hemos ido del partido. Queríamos llegar y no podíamos. En la segunda parte hemos hecho el ridículo. Hemos sentido impotencia. Jugando así nos gana cualquier equipo de cualquier división", admitía tras una dura derrota.