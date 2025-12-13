Rajada de Zubeldia que carga contra todos tras la derrota de la Real Sociedad contra el Girona: "Hemos hecho el ridículo"

El equipo entrenado por Sergio Francisco perdió contra el Girona FC por 1-2 en Anoeta y agravó su crisis de resultados que hace que el peligro de descender a Segunda división sea más real que nunca. El capitán fue muy duro con todos los jugadores a los que también responsabiliza de la actual situación

Hay crisis en la Real Sociedad después de la derrota cosechada contra el Girona FC por 1-2 que hace que el peligro de descenso a Segunda división del equipo vasco sea más real que nunca. La Real Sociedad no termina de arrancar, no tiene continuidad o no logra encadenar victorias y además da malas sensaciones sobre el terreno de juego lo cual provocó que Igor Zubeldia, uno de los capitanes del equipo, no se cortara a la hora de criticar, muy duramente, a todos sus compañeros.

El tropiezo de la Real Sociedad contra el Girona FC por 1-2 hace que el equipo vasco sume 16 puntos, tras 16 partidos disputados, en la clasificación de LaLiga, teniendo sólo 2 puntos de ventaja sobre el RCD Mallorca que actualmente marca los puestos de descenso a Segunda división si bien es cierto que el conjunto bermellón y otros clubes tienen que jugar sus encuentros ligueros este fin de semana aún. La derrota y la mala imagen que dio la Real Sociedad contra el Girona FC hizo que Igor Zubeldia, que volvió a jugar después de estar tres partidos de LaLiga sin poderlo hacer, criticara con dureza a sus compañeros. "Los primeros 15 o 20 minutos han sido buenos, pero después del gol nos hemos ido del partido. Queríamos llegar y no podíamos. En la segunda parte hemos hecho el ridículo. Hemos sentido impotencia. Jugando así nos gana cualquier equipo de cualquier división".

Después de muchas temporadas luchando por los puestos altos de la clasificación de LaLiga, la Real Sociedad está ahora en un bache enorme de resultados que hace que incluso que corra peligro la continuidad de su entrenador Sergio Francisco ya que la directiva del club donostiarra valora su destitución.

Zubeldia reflexiona sobre el equipo y sobre cuánta culpa tiene Sergio Francisco

En otro orden de cosas, Igor Zubeldia también se mostró muy crítico con su propio equipo por haber permitido la remontada del Girona FC cuando la Real Sociedad se puso por delante. "Para una vez que empezamos ganando no se nos puede escapar el partido. Nos hemos ido totalmente".

Finalmente, Igor Zubeldia reflexionó sobre cuanta culpa tiene su entrenador, Sergio Francisco, en la mala dinámica que tiene la Real Sociedad durante esta temporada. El capitán no se cortó a la hora de decir que los jugadores son los que juegan y los que tiene también mucha responsabilidad. "Cuando las cosas no van bien el primer señalado es el entrenador, pero los que jugamos somos los jugadores".