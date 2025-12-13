Sergio Francisco, más fuera que dentro: dos nombres sobre la mesa para sustituirlo

La derrota de la Real Sociedad contra el Girona por 1-2 deja al entrenador al borde de la destitución. La directiva del club vasco ya está buscando a un nuevo técnico si bien es cierto que tiene previsto confiar en hombres de la casa durante la transición de Sergio Francisco al nuevo entrenador

Sergio Francisco está en la cuerda floja. La derrota de la Real Sociedad contra el Girona FC (1-2) ha provocado que el entrenador haya dejado de tener la confianza de la junta directiva que ya está manos a la obra para buscar a un técnico que pueda enderezar el rumbo de un equipo que ahora mismo coquetea con el descenso a Segunda división, una amenaza que es más real que nunca. Con todo, mientras llega el sustituto de Sergio Francisco, la Real Sociedad va a confiar, a priori, en hombres de la casa cuando se tome la decisión, valorando a Ansotegi o Agirretxe.

Reunión en la Real Sociedad por el futuro de Sergio Francisco

Hubo gabinete de crisis en la Real Sociedad en la madrugada de este viernes ya que Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, y Erik Bretos, el actual director deportivo, se reunieron para tomar una decisión sobre la continuidad o no de Sergio Francisco como entrenador del primer equipo. La conclusión que se sacó, según apuntan los compañeros de Noticias de Gipuzkoa, es que Sergio Francisco está más dentro que fuera.

Su destitución se puede hacer oficial a la mayor brevedad posible, no salvándole, ni siquiera, la proximidad del partido de Copa del Rey contra el Eldense, que se juega el martes. Sergio Francisco está prácticamente sentenciado y es por ello que la Real Sociedad ya se mueve para fichar a un entrenador que en esta ocasión tendrán mayor bagaje para trabajar con una plantilla que sólo ha logrado 16 puntos en 16 jornadas. Números insostenibles para un club que al comienzo de temporada se planteaba el objetivo de volver a clasificarse para jugar competición europea.

El plan de la Real Sociedad: Ansotegi o Agirretxe como transición

Si toma ahora mismo la decisión de destituir a Sergio Francisco, la Real Sociedad sabe que prácticamente no le dará tiempo de contratar a un nuevo técnico para los dos partidos que le restan durante este año 2025, contra el Eldense en Copa del Rey, y frente al Levante UD en LaLiga, ya que se juegan la siguiente semana.

Es por ello que la Real Sociedad planea darle el mando o a Ion Ansotegi o a Imanol Agirretxe, quienes serían los encargados de trabajar con los futbolistas de la primera plantilla de la Real Sociedad hasta que la directiva llegara a un acuerdo con el nuevo entrenador.

No hay que olvidar que en semanas atrás, la Real Sociedad valoró la opción de fichar a Luis García Plaza, Xavi García Pimienta o Pellegrino Matarazzo, pero la recuperación del equipo txuri-urdin provocó que se aparcara la destitución de Sergio Francisco.