Ansotegi por Sergio Francisco, de manera interina: la Real Sociedad peina el mercado buscando entrenador y tiene sus preferencias

La Real Sociedad tiene tomada la decisión de destituir a Sergio Francisco. El técnico del Sanse asumirá el cargo de manera interina, mientras que la dirección deportivo del club txuri-urdin llegar a un acuerdo con un nuevo entrenador de cara al final de temporada

La Real Sociedad vive uno de sus peores momentos deportivos en años. Inmerso en una crisis deportiva grande tras un mal inicio de temporada que hace que el club txuri-urdin corra riesgo e bajar a Segunda división. Es por ello que Sergio Francisco tiene las horas contadas como entrenador del primer equipo. La derrota contra el Girona FC en el último partido de LaLiga y lograr 16 puntos en las 16 primeras jornadas han provocado que la dirección deportiva de la Real Sociedad tome la decisión de prescindir de sus servicios, siendo el elegido de manera interina Ion Ansotegi, actual técnico del Sanse, mientras el club llega a un acuerdo con el nuevo entrenador.

La situación de Sergio Francisco es insostenible. Ni siquiera la cercanía del partido de Copa del Rey contra el Eldense y el encuentro liguero contra el Levante UD le da margen para cambiar la decisión de la Real Sociedad que considera que el primer equipo necesita un nuevo aire y métodos desde el banquillo. Es por ello que se espera que se oficialice su destitución en las próximas horas, la cual no anunció anteriormente porque el Sanse jugaba contra el Deportivo de La Coruña y lo dirigía Ion Ansotegi que va a tomar las riendas de la Real Sociedad de manera interina.

Un Ion Ansotegi que se quiso mantener al margen de los rumores tras el partido que el Sanse jugó contra el Depor. "Yo no sé nada si está en duda o no, a mí por lo menos no me han confirmado nada. Es verdad que he estado muy centrado en este partido, lo hemos ganado, y ahora lo están celebrando los chavales y yo lo voy a celebrar con ellos. Ante eso no tengo nada que decir, para mí Sergio Francisco es un gran amigo, un gran entrenador, y no sé nada más. No tengo nada que decir sobre eso".

A pesar de sus palabras, está previsto que Ion Ansotegi se haga cargo del primer equipo en los encuentros contra el Eldense y el Levante, de manera interina, mientras la Real Sociedad intenta cerrar un acuerdo con un entrenador que dirija a la plantilla hasta el final de temporada.

Los nombres que maneja la Real Sociedad para ser el nuevo entrenador

El plan de la Real Sociedad es fichar a un entrenador con experiencia, dejando así de lado los experimentos, para dar un impulso al equipo de cara al final de esta temporada.

Con este planteamiento, la Real Sociedad ha manejado los nombres de los españoles Xavi García Pimienta y Luis García Plaza como alternativas a Sergio Francisco.

A pesar de ello, la preferencia, tal y como apunta El Diario Vasco, es fichar a un entrenador extranjero y ahí el que más puntos gana es Pellegrino Matarazzo con el que la Real Sociedad tuvo un principio de acuerdo hace unas semanas, pero el repunte que dio el equipo entrenado por Sergio Francisco frenó la operación cuando todo estaba prácticamente cerrado tal y como informó Matteo Moretto.