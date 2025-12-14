El Levante baraja dos fechas para jugar el partido aplazado ante el Villarreal

El club granota propone celebrar el encuentro el 7 u 8 de enero, ya que el Villarreal no tiene competición europea, aunque LaLiga debería adelantar su duelo ante el Sevilla fijado para el 4 de enero

Tras haberse confirmado el aplazamiento del Levante - Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo a las 18:30 horas en el Ciutat de València, el club valenciano entiende que el partido podría celebrarse entre el 7 y el 8 de enero de 2026.

La RFEF ha comunicado a ambos clubes la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.La federación ha dado un plazo de cinco días hábiles para que entre LaLiga y los clubes afectados encuentren una fecha alternativa y fuentes del Levante explicaron que el encuentro aplazado podría jugarse el 7 o el 8 de enero, ya que esa semana no hay previstos partidos de Copa del Rey ni el Villarreal tiene competición europea. Para que se jugara el 6 de enero tendría que adelantarse el choque que el Levante tiene programado para el 4 de enero en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla correspondiente a LaLiga EA Sports.

Etta Eyong se perderá el partido por la Copa África si pasa la fase de grupos

El delantero del Levante Etta Eyong se incorporará este lunes a la concentración de Camerún para disputar la Copa de África en Marruecos y se perderá, al menos, el duelo del miércoles en León de la Copa del Rey y el choque ante la Real Sociedad del 20 de diciembre.Camerún debutará en la Copa de África el 24 de diciembre ante Gabón y jugará otros dos partidos de la primera fase del torneo africano. Será ante Costa de Marfil (28 de diciembre) y Mozambique (31 de diciembre).

En el caso de que Camerún supere la primera ronda de la Copa de África, Etta se perdería también el encuentro de LaLiga EA Sports que el Levante tiene previsto jugar el 4 de enero de 2026 ante el Sevilla a domicilio y también el partido aplazado ante el Villarreal si acaba disputándose el 7 u 8 de enero.

Aplazado por la alerta roja por lluvia

El Levante - Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo a las 18:30 horas en el Ciutat de València, ha sido aplazado por la alerta roja decretada en Valencia desde las 12:00 horas.

La RFEF ha comunicado la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, solicitó el sábado por la tarde la suspensión del partido por el riesgo de fuertes lluvias y también lo ha solicitado a la RFEF el propio Levante este mismo domingo. En su escrito, la RFEF explica que concede "a ambos clubes y a la Liga Nacional de Fútbol Profesional un plazo de cinco días hábiles para que, de forma coordinada, propongan nueva fecha y hora para la celebración del encuentro suspendido".

EFE.