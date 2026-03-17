España - Estados Unidos de baloncesto femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

La selección española de baloncesto femenino se las ve con la mejor selección del mundo, una Estados Unidos que llega con Caitlin Clark y varias campeonas olímpicas en París 2024

España tocó el cielo el sábado y se pegó un batacazo el domingo en esta fase de clasificación FIBA para el Mundial femenino de baloncesto 2026 que se está disputando en Puerto Rico. Tras vencer por paliza a las puertorriqueñas y lograr la clasificación para el Mundial, el equipo español se vio superado por una Italia con más ganas, que aprovechó la relajación española para pasarles por encima.

"Creo que tiene que ser una enseñanza para todos. Para las jugadoras jóvenes del equipo y también para las veteranas, que un día sin competir como el que hemos hecho hoy nos puede echar de un campeonato. Tenemos que abstraernos del ruido de fuera. Tanto elogio hacia las jugadoras nos pone en una situación irreal. Creo que nuestro nivel no es para ser campeón del mundo y que tenemos que tener los pies en el suelo", avisaba molesto Miguel Méndez, seleccionador español, tras el encuentro.

El técnico gallego achacaba el mal juego a que, tras lograr el pase para el Mundial, España ya se había centrado en pensar en lo que les llega ahora, con la Copa del Rena a dos semanas vista.

Sin embargo, también podría ser que en lo que estuvieran pensando es en lo que les llega este martes, un ilusionante partido ante la selección número uno del mundo: Estados Unidos.

El conjunto norteamericano, dirigido por Kara Lawson, ha barrido a todos los rivales con los que se han enfrentado hasta ahora, incluida Italia. Y ahora tiene el reto de hacerlo con la única selección que, a priori, podía plantarles cara.

Lawson, quien guio a la escuadra al oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, llegaba ya clasificada a este Premundial al ganar el AmeriCup 2025. Eso le ha permitido convocar a muchas jóvenes, como Caitlin Clark, máxima anotadora del baloncesto universitario estadounidense, Angel Reese y Paige Bueckers. Pero también hay algunas jugadoras que ganaron el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 como Kahleah Copper, Chelsea Gray, Kelsey Plum y Jackie Young. Y forman un equipo temible.

Las de Miguel Méndez seguro que esta vez no están con la desidia que mostraron ante Italia. Hay rival para motivarse más que nunca.

A qué hora es el España - Estados Unidos del PreMundial de Baloncesto femenino

El partido entre España y Estados Unidos, clasificatorio para el Campeonato el Mundo de Baloncesto femenino 2026 se juega este martes, 17 de marzo, a la 22:00 horas (horario peninsular español) en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico).

Dónde ver por TV y online el España - Estados Unidos

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de los partidos de baloncesto de la selección y retransmitirá el duelo a través de Teledeporte y de la plataforma RTVE Play. También puede verse por DAZN y a la carta a través de Courtside 1891.

En ESTADIO Deportivo daremos cuenta de todo lo que ocurra durante este partido de clasificación de España para el próximo Mundial de Baloncesto femenino.