Luis Castro: "Lo que no puedes controlar, no puedes hacer nada"

El técnico del Levante compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el empate sufrido en Vallecas, tras el gol de Pathé Ciss en el último minuto, que fue protestado por una posible mano del senegalés.

El Levante terminó perdiendo dos puntos en su visita al Rayo Vallecano, en el encuentro que cerraba la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro, que se adelantaron gracias al tanto de Carlos Espí en la primera parte, vieron como se les iba el triunfo en la última jugada del choque, que Pathé Ciss terminó aprovechando para derribar la portería de Ryan. Tras ello, el técnico del conjunto granota compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el empate frente al equipo de Iñigo Pérez, que les mantiene en la penúltima posición de la tabla del campeonato doméstico.

Luis Castro valora el empate frente al Rayo Vallecano

En este sentido, Luis Castro comentó sus sensaciones tras el empate frente al Rayo Vallecano: "Estuvimos mejor once contra once. La roja de ellos fue porque estábamos presionando muy bien. Cuando llega la expulsión, piensas que vas a estar mejor, pero hemos estado peor con el balón contra diez. Hay que mirar lo que ha pasado". Sobre el gol de Pathé Ciss en el último minuto del partido ha apuntado que "si la toca con la mano, no puede ser gol. La regla es así. No voy a hablar de lo que pasa en el arbitraje. Hay que mirar lo que hemos hecho mal y lo que podemos cambiar. Hay que tener más tranquilidad en esos momentos".

Por otro lado, Luis Castro ha hablado sobre los goles en el descuento que está recibiendo el Levante: "Hay que mirar que hemos venido a un campo difícil. Tuvimos oportunidades para hacer más de un gol y luego tuvimos varias transiciones para marcar. Hay que mirar esos detalles porque hemos hecho cosas muy buenas, contra el Girona. Esto se va a decidir por detalles. Lo que no puedes controlar, no puedes hacer nada. No voy a hablar de arbitrajes porque no lo he hecho antes. Hemos empatado los dos partidos por decisiones del VAR. Me quedo con lo que puedo controlar y lo que puedo cambiar. No hemos hecho mal partido, pero cuando nos quedamos con uno más tenemos que controlar".Por último, Luis Castro valoró la pelea por la permanencia en Primera División, a falta de diez jornadas para el final: "Como estamos rendiendo estamos haciendo cosas para lograr la permanencia. Pero estamos cometiendo errores y detalles que tenemos que controlar más. Yo no he visto que no tengamos calidad para estar en Primera. Estamos peleando contra equipos fuertes"