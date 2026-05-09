Luis Castro enciende al Levante tras remontar a Osasuna: “El mundo granota cree”

El técnico granota celebra la mentalidad de sus jugadores tras levantar un 0-2 en el Ciutat de Vàlencia durante la jornada 35 y mantiene vivo el sueño de la permanencia en LaLiga

El Levante UD firmó una remontada enorme ante el CA Osasuna en el Ciutat de València. El equipo de Luis Castro levantó un 0-2 y ganó 3-2 en una noche que refuerza su candidatura a la permanencia.

El técnico granota destacó la mentalidad del grupo, el empuje de la afición y la capacidad del equipo para seguir creyendo incluso cuando el partido parecía completamente torcido. La salvación sigue difícil, pero el Levante está muy vivo.

Luis Castro destaca la mentalidad del Levante tras remontar a Osasuna

Luis Castro intentó contener la emoción tras el partido, pero sus palabras dejaron claro el valor de una victoria así. El entrenador habló de “una película de un gran partido de fútbol” y puso el foco en la respuesta psicológica de sus jugadores después de verse 0-2 abajo en los primeros minutos.

El Levante encajó dos goles en las dos primeras llegadas claras de Osasuna, uno de ellos con mala fortuna en propia puerta y otro tras un balón que pegó en el palo y terminó entrando. Aun así, el equipo no se hundió, siguió presionando, encontró espacios y generó ocasiones suficientes para creer en la remontada.

El Levante cambia el partido con presión, fe y ajustes tras el 0-2

El técnico explicó que, tras el segundo gol rojillo, no pensó en decisiones desesperadas ni en romper el plan inicial. Su lectura fue más fría: corregir detalles, ajustar la presión y mantener el camino ofensivo que ya estaba generando peligro.

Ese matiz ayuda a entender la remontada. El Levante no ganó desde el caos absoluto, sino desde la insistencia. Castro interpretó que el equipo estaba encontrando los espacios previstos y que el problema estaba más en pequeños desajustes sin balón que en la idea general del partido.

El único matiz negativo está en el desgaste. Castro reconoció que varios jugadores terminaron muy cansados y que el siguiente partido llega pronto, por lo que la recuperación física será una de las grandes preocupaciones del cuerpo técnico.

Etta Eyong responde en el Levante y gana confianza en plena pelea por salvarse

Uno de los nombres propios fue Etta Eyong, que volvió a demostrar que puede ser importante en este tramo final. Luis Castro reconoció que el jugador no estaba aún recuperado y que incluso le dio más minutos de los recomendados por el cuerpo médico: "Etta Eyong era uno de los jugadores que no estaba al 100%, pero está trabajando muy bien".

El vestuario, además, está volcado con él. Castro subrayó que el grupo está “muy contento” por su rendimiento y lo situó como una pieza más dentro de una plantilla que, según el técnico, está compitiendo por encima del dolor, del cansancio y de los momentos de dificultad.

El Ciutat de València empuja al Levante: “Jugamos con uno más”

La afición volvió a ser un factor decisivo. Luis Castro enlazó la remontada con el lema del “Yo Creo”, una idea que, según explicó, ya no pertenece solo a la grada, sino también al vestuario y al propio club.

El técnico destacó que, incluso con 0-2, el Ciutat siguió empujando. Para Castro, esa energía está transformando al Levante como local. Recordó que, si se observan los últimos partidos en casa, el equipo estaría en posiciones muy altas de la clasificación: “Aquí siempre juegas con uno más; hoy, en la segunda mitad, con dos más”.

Levante mira a la permanencia sin obsesionarse con los demás resultados

El entrenador no quiere vivir pendiente de todos los partidos de la jornada, su foco está en los tres partidos que quedan. Ahí, dice, sí puede ayudar a sus jugadores, preparar escenarios y seguir alimentando una creencia colectiva que la victoria ante Osasuna ha reforzado de manera evidente.

El Levante sigue en una situación delicada, pero la remontada deja un mensaje muy claro para la pelea por la permanencia: este equipo no se ha rendido. Y en el Ciutat, con el “Yo Creo” como bandera, todavía tiene motivos para pensar que la salvación es posible.