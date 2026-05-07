El largo descanso concedido por Marcelino escuece en la pelea por el descenso

Luis Castro desliza cierta adulteración de la competición por las pequeñas vacaciones que la plantilla amarilla ha podido disfrutar antes de jugar contra el Mallorca, rival directo de su equipo en la pelea por el descenso

Las 'mini-vacaciones' concedidas por Marcelino García Toral a la plantilla del Villarreal después de asegurar matemáticamente la clasificación para la Champions League no han sentado demasiado bien entre algunos equipos de la zona baja. El primero en deslizar públicamente su malestar ha sido Luis Castro.

El entrenador del Levante aprovechó su comparecencia en la previa del partido frente a Osasuna para lanzar un recado con bastante carga hacia el conjunto amarillo tras el contundente 5-1 encajado hace unos días en La Cerámica, un encuentro en el que el Villarreal certificó su presencia en la próxima edición de la Champions y que, apenas unas horas después, vino acompañado por una concesión de Marcelino a la plantilla de tres días libres completos (domingo, lunes y martes), cuatro en la práctica teniendo en cuenta que el partido terminó el sábado a las 16:00 horas y que el equipo no estaba citado hasta el miércoles a las 18:45 horas.

Castro desliza cierta relajación amarilla a partir de ahora

Hablando de Osasuna, el técnico portugués dijo lo siguiente: "Espero un rival muy intenso. Como lo fue con nosotros un Villarreal que, después de ganarnos, dio cuatro días libres, algo que nunca antes había hecho", señaló dejando caer cierto malestar por la gestión posterior del equipo de Marcelino.

El mensaje del entrenador levantinista apuntaba claramente hacia el partido que el equipo amarillo disputará este domingo contra el Mallorca, uno de sus rivales directos en la pelea por evitar el descenso.

El Mallorca, rival directo del Levante, se juega la vida

El equipo bermellón sigue metido de lleno en la pelea por escapar del infierno ya que está apenas dos puntos por encima de la zona roja y con solo cinco de margen sobre el propio Levante a falta de cuatro jornadas para el final. En cambio, el Villarreal ya tiene prácticamente asegurada su tercera plaza y, sobre todo, el gran objetivo de la temporada: jugar la Champions League el próximo curso.

Como era de esperar, el contexto clasificatorio viene a provocar cierta incomodidad entre algunos de los equipos implicados por abajo, que interpretan que el Villarreal podría afrontar este tramo final con menor tensión competitiva después de haber alcanzado ya sus metas principales, lo cual desliza cierta adulteración de la competición como trasfondo. Evidentemente, las palabras de Luis Castro suenan a pequeño aviso e incluso a una insinuación clara sobre una probable relajación competitiva del equipo groguet en Mallorca.

El técnico granota, aún dolido tras la goleada en La Cerámica, también quiso analizar con más calma aquel partido. "Después de mirar el partido, no fue un partido tan malo para perder 5-1. El primer gol puede pasar pero no te estaban haciendo daño. El segundo gol no es normal en nuestro equipo. Con 3-1 tienes un palo de Brugui y un remate de Etta que para el portero. Pasaron muchas cosas, como las lesiones. Ya está. Lo que hay que hacer ahora es ganar a Osasuna para seguir peleando por el objetivo", explicó.

El conflicto de intereses de siempre

El debate se repite cada año en el tramo final cuando hay equipos que llegan con los deberes hechos. Es lo de siempre. Lo cierto es que Marcelino decidió premiar a sus futbolistas después de una temporada muy exigente y tras cumplir el gran reto marcado por el club. El Villarreal no solo aseguró la Champions, sino que además lo hizo con margen, manteniendo cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid cuando todavía quedan cuatro jornadas por disputarse.

En el vestuario amarillo consideran que el equipo se ganó ese pequeño respiro después de semanas de máxima exigencia física y mental. Además, el propio Marcelino ya había deslizado durante meses que el calendario estaba siendo especialmente duro para una plantilla que ha llegado muy justa en varios momentos del curso. Sin embargo, en plena lucha por la permanencia, cualquier detalle se mira con lupa. Y más todavía cuando el próximo rival del Villarreal es un Mallorca que se juega la vida y que podría encontrarse a un Submarino mucho más liberado que hace apenas unos días frente al Levante.

De momento, el dardo de Luis Castro ya ha dejado abierta la polémica. Aunque en Vila-real, al menos públicamente, nadie parece demasiado preocupado. Sus palabras se interpretan como un toque de atención para que el equipo compita como sabe en Mallorca antes que como una crítica real hacia el comportamiento del club amarillo.