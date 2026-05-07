El futuro de Marcelino en la Premier entra en conflicto con dos técnicos españoles

El técnico asturiano sondea el mercado de la Premier y el Crystal Palace emerge como una de sus mejores opciones, pero los 'eagles' tendrían en mayor consideración a Andoni Iraola y también tienen en mente a José Bordalás

Oficializada ya su marcha del Villarreal, el futuro de Marcelino García Toral empieza a agitarse con fuerza en el mercado europeo y la Premier League está cada vez más cerca en el horizonte del técnico asturiano.

El todavía entrenador groguet, que esta misma semana confirmó su salida del club tras clasificar al equipo por segunda temporada consecutiva para la Champions League, ya maneja varias opciones para dar el siguiente salto en su carrera y una de las más serias llega desde Inglaterra. El problema es que no está solo en esa carrera.

El Palace también piensa en Bordalás e Iraola

El Crystal Palace ha realizado un primer sondeo por Marcelino para ocupar su banquillo la próxima temporada después de la decisión de Oliver Glasner de no renovar su contrato. El austríaco cerrará su etapa en Selhurst Park tras firmar uno de los periodos más exitosos de la historia reciente del club, con una FA Cup, una Community Shield y la posibilidad real de alcanzar la primera final europea si remata la eliminatoria de Conference League ante el Shakhtar Donetsk.

La salida de Glasner ha obligado al conjunto londinense a ir perfilando nuevos moldes y ahí aparece Marcelino como uno de los técnicos que más gustan. En Inglaterra valoran mucho el sello competitivo del de Careñes, su capacidad para construir equipos sólidos y, sobre todo, su historial en clubes que necesitaban dar un salto. Los números en el Villarreal le avalan con un récord histórico de partidos dirigidos en el club, casi un 50% de victorias y dos clasificaciones consecutivas para la Champions, algo nunca antes conseguido en La Cerámica.

El problema para el asturiano es que los londinenses también manejan otros nombres españoles que entran directamente en competencia con él.

José Bordalás

El técnico del Getafe está viviendo sus últimos meses en el Coliseum y su perfil gusta en Inglaterra por su capacidad para competir con recursos limitados y construir equipos intensos. Por ahora no se han producido movimientos formales entre ambas partes, pero su nombre encaja bastante en lo que busca el club inglés.

Hay varios factores que juegan a favor de esa posibilidad: el interés que despierta en Selhurst Park, la presencia de Uche en la plantilla y también el propio deseo del técnico azulón de probar algún día la experiencia de entrenar en la Premier League. Además, el Palace podría ofrecerle justo el tipo de proyecto estable y competitivo que siempre ha reclamado.

Andoni Iraola

Es el mejor colocado para aterrizar en el Crystal Palace la próxima temporada. Desde Inglaterra y España apuntan a que el actual entrenador del Bournemouth estaría muy cerca de cerrar un acuerdo para convertirse en el nuevo técnico del conjunto londinense este verano y asumir el relevo en el banquillo de Selhurst Park, pero aún no hay nada confirmado.

No en vano, es uno de los entrenadores españoles mejor valorados actualmente fuera de España tras su gran trabajo en el Bournemouth. Ya ha anunciado su salida del club del sur de Inglaterra y su nombre ha aparecido vinculado incluso al Chelsea, aunque el efecto dominó de banquillos en Inglaterra todavía puede fluctuar mucho y provocar muchos movimientos.

La Premier, la vía que más gusta a Marcelino

La Premier siempre ha sido una especie de asignatura pendiente para Marcelino. Nunca lo ha escondido. Hace apenas unos meses definió la liga inglesa como "la NBA del fútbol" y ahora, a sus 60 años, el potencial económico y el escaparate mundial que representa le obliga a estar alerta con la propuesta que pueda materializarse.

En cualquier caso, Marcelino no parece tener prisa. En este momento sabe que está ante una de las últimas grandes decisiones de su carrera y quiere elegir bien. Por eso busca un proyecto que le ofrezca estabilidad, confianza y continuidad. Precisamente eso fue lo que sintió que faltó en sus últimas conversaciones con el Villarreal antes de decidir cerrar su segunda etapa en el club.

Tendrá otras opciones, todas en el extranjero

Mientras tanto, también aparecen otras opciones fuera de Inglaterra. Italia vuelve a tenerlo muy en cuenta después de haber estado en la órbita de clubes como Milan o Inter. Ahora, Roma y Atalanta siguen atentamente su situación y el Como podría convertirse en una alternativa si Cesc acaba saliendo. Marcelino sigue teniendo mucho cartel fuera de España y especialmente entre equipos que valoran su experiencia europea.

Después de agotar prácticamente todas las grandes vías en España, el salto al extranjero parece ahora el camino más lógico. Y es que Marcelino no encaja ahora en ningún otro proyecto nacional. Las puertas importantes están cerradas a corto plazo. Sacando de la ecuación a Real Madrid, Barcelona y Atlético, Marcelino ya ha entrenado a buena parte de los grandes equipos de LaLiga (Valencia, Sevilla, Athletic y Villarreal).

El Atlético sería probablemente una opción natural por nivel y exigencia, pero mientras Simeone siga firme en el banquillo rojiblanco, no existe hueco real. En Bilbao ya tienen oficializado el fichaje de Terzic como relevo de Valverde y, en el Betis, Pellegrini continuará tras renovar. Incluso el sueño de la Selección parece aparcado mientras Luis de la Fuente mantenga el respaldo federativo. El Racing sería su opción más romántica si lograse el ascenso, pero el alto caché del asturiano impide al club santanderino contemplar ni tan siquiera su fichaje. Con ese escenario, Marcelino mira inevitablemente hacia el exterior.

Y ahí aparece Inglaterra como el gran destino, con un mercado de entrenadores, el de la Premier, que promete ser una auténtica montaña rusa de sensaciones. La situación de Guardiola en el City sigue generando dudas pese a su renovación, el Chelsea busca estabilidad tras otra temporada convulsa, el West Ham vive un contexto delicado y clubes como Fulham o Newcastle tampoco garantizan continuidad absoluta en sus proyectos. Todo apunta a un verano de mucho movimiento.